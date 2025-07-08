İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 26 Gözaltı, 17 Tutuklama

İstanbul'da Uluslararası Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ile İnterpol şube müdürlüklerinin koordinasyonuyla yürütülen uluslararası uyuşturucu operasyonlarında, yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde sokan yasa dışı suç örgütlerine yönelik önemli bir başarı elde edildi. Operasyonlarda toplam 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Madde

23 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında İstanbul merkezli olarak, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Muğla ile Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 26 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlarda 257 kilo 18 gram skunk, 107 kilo 390 gram kokain ve 597 gram metamfetamin olmak üzere toplam 365 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 7 tabanca ile 2 hassas terazi de operasyonda ele geçiren unsurlar arasında yer aldı.

Mali Malvarlıklarına El Koyma

Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sonucunda, örgüt mensuplarına ait olan 53 taşınmaz, 27 araç ve 15 şirket ile birlikte, şirket ortaklığı paylarından oluşan toplam 1,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Tutuklamalar ve Gözaltı Durumu

Gözaltına alınan 26 şüpheliden 24'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'si, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam etmektedir.

Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde soktukları belirlenen yasa dışı suç örgütlerine yönelik düzenlenen uluslararası operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda, 257 kilo 18 gram skunk, 107 kilo 390 gram kokain ve 597 gram metamfetamin olmak üzere toplam 365 kilogram uyuşturucu madde, 7 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, örgüt mensuplarının 53 taşınmaz, 27 araç ve 15 şirket ile şirket ortaklığı paylarından oluşan toplam 1,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu madde soktukları belirlenen yasa dışı suç örgütlerine yönelik düzenlenen uluslararası operasyonlarda 365 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda, 257 kilo 18 gram skunk, 107 kilo 390 gram kokain ve 597 gram metamfetamin olmak üzere toplam 365 kilogram uyuşturucu madde, 7 tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, örgüt mensuplarının 53 taşınmaz, 27 araç ve 15 şirket ile şirket ortaklığı paylarından oluşan toplam 1,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.