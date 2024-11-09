İstanbul Modern Yeni Binasıyla Dünya Mimarlık Festivali'nden Ödül Aldı

İstanbul Modern'in yeni binası, prestijli Dünya Mimarlık Festivali'nden ödülle döndü. Müze tarafından yapılan açıklamada, Renzo Piano Building Workshop tarafından tasarlanan bu yeni yapının, festivalin "Tamamlanmış Yapılar – Kültür" kategorisinde birincilik elde ettiği duyuruldu.

Dünyanın dört bir yanından mimar ve tasarımcıların katıldığı 2024 Dünya Mimarlık Festivali, 6-8 Kasım tarihlerinde Singapur'da gerçekleştirildi. Etkinlik, dünya genelindeki mimarlık projelerini ve yenilikçi tasarımları bir araya getirerek sektördeki en dikkat çekici çalışmaları ödüllendiriyor.

İstanbul Modern'in yeni binası, prestijli mimarlık etkinliklerinden Dünya Mimarlık Festivali'nden (World Architecture Festival) ödülle döndü.