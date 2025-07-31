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İstanbul Nüfus Müdürlüklerinde Sürücü Belgesi Yenileme Yoğunluğu

İstanbul'daki nüfus müdürlüklerinde, sürücü belgesi yenilemek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Son gün için başvurular hız kazandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 15:49
İstanbul Nüfus Müdürlüklerinde Sürücü Belgesi Yenileme Yoğunluğu

İstanbul'daki nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme işlemleri için bugün önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi amacıyla daha önce üç kez uzatılan indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona eriyor.

İndirimli başvuru süresinin son gününde yaşanan yoğunluk, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yapılan uyarılara rağmen devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren, vatandaşlar nüfus müdürlüklerine akın ederken, mesai bitimine saatler kala başvuruların artmasıyla müdürlüklerdeki kalabalık daha da arttı.

Nüfus müdürlüklerine randevusuz gelen birçok kişi, işlemlerini yapamadan geri dönmek zorunda kaldı. Bu durum, yoğunluk nedeniyle işlemlerini tamamlamakta zorluk yaşayan vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı.

Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mürsel Uçar, randevusunu e-devlet üzerinden kolayca aldığını ifade etti. 2013 yılında aldığı ehliyetini, belirtilen süre içinde yenilediği için mutlu olduğunu dile getiren Uçar, işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle, müdürlüklerde çalışan personelin mesaisi de devam ediyor. Reform geçiren sürücü belgesi işlemleri, vatandaşların hayatında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde...

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde...

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresinin son gününde nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanıyor.

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