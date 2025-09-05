İstanbul-Paris Turistik Treni Halkalı'dan Yarın Hareket Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Paris Turistik Treni'nin 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yarın 10.25'te Halkalı İstasyonu'ndan hareket edeceğini bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın Paris-İstanbul tren seferlerine ilişkin planlarını paylaştı. MAV'ın bu yıl Paris-İstanbul güzergahında Eylül'de üç, Ekim ve Kasım aylarında ise birer tren seferi planladığını belirtti.

Mayıs ayında düzenlenen ilk iki seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, Eylül ayının ilk özel treninin Türkiye'ye 'Balkan Explorer 2' adıyla dün gece Kapıkule'den giriş yaptığı kaydedildi.

Trenin Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletildiğini ifade eden Uraloğlu, "Ülkemizden 'İstanbul-Paris 2' sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25'te Halkalı'dan hareket edecek. Tren, Kapıkule'den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa'nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni seferlerin takvimi

Paris-İstanbul arasında işleyecek turistik trenlerin gelecek programına ilişkin Uraloğlu şu takvimi paylaştı:

14 Eylül'de 'Constellation' adlı tren Kapıkule'den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı'dan ayrılacak.

17 Eylül'de Türkiye'ye ulaşacak 'Paris-İstanbul 2' treni, 18 Eylül'de 'Latitudes 1' adıyla dönüş seferine çıkacak.

20 Ekim gecesi 'Latitudes 2' ismiyle Kapıkule'den Türkiye'ye girecek tren, 21 Ekim akşamı 'Marmara' adıyla ülkemizden ayrılacak.

Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi 'Balkan Explorer 3' adıyla Türkiye'ye ulaşacak ve 3 Kasım'da 'Chastels of Transilvania' ismiyle rotasına devam edecek.