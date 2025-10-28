İstanbul Photo Awards 2025 ödüllü fotoğraflar BM'de sergilendi

İstanbul Photo Awards 2025'te ödül alan fotoğrafların sergisi BM'de açıldı. Açılışa AA Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 10:34
İstanbul Photo Awards 2025 kapsamında ödül alan fotoğrafların sergisi Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde açıldı. Sergi, yarışmada ödüle layık görülen çalışmaların uluslararası izleyiciyle buluşmasını sağlıyor.

Açılış törenine ev sahipliği yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, törendeki konuşmasında şunları söyledi:

Sergi, fotoğraf sanatının gücünü ve görsel haberin toplum üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "İstanbul Photo Awards 2025"te ödül alan fotoğraflar sergisi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz açılış konuşması yaptı.

