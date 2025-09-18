İstanbul Resim Sergisi 10 Ekim'e Kadar Açık: Fatma Kılıç & Vaqif Zeyidguliyev

İstanbul Resim Sergisi 10 Ekim'e Kadar Açık

HİLAL UŞTUK - Ressamlar Fatma Kılıç ile Vaqif Zeyidguliyev'in İstanbul temalı eserlerinin yer aldığı "İstanbul Resim Sergisi", sanatseverlerin yoğun ilgisi üzerine 10 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sergi ve organizasyon

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı ve sanatçı Hülya Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada bu yıl İstanbul konulu ikinci projelerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Yazıcı, vakıf etkinlikleri kapsamında daha önce yabancı ve Türk sanatçıların katıldığı atölye çalışmaları düzenlediklerini ve ortaya çıkan eserlerle bir sergi açtıklarını söyledi.

"İstanbul, bütün sanatçılara ilham verebilecek güzellikte bir şehir" diyen Yazıcı, sergide Fatma Kılıç ile Vaqif Zeyidguliyev'in eserlerinin yer aldığını ve koleksiyonda yaklaşık 50 eserin görülebileceğini aktardı. Yazıcı ayrıca Osmanlı döneminden itibaren birçok yabancı sanatçının İstanbul'u tuvallerine taşıdığını, eserlerin Pera Müzesi ve koleksiyonlarda yer aldığını ifade etti.

Fatma Kılıç: "İstanbul altın şehir benim için"

2005'te Marmara Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olan sanatçı Fatma Kılıç, uzun süre galeri yöneticiliği yaptıktan sonra son 8 yıldır sadece resim yaparak hayatını sürdürdüğünü belirtiyor. Kılıç, kurguladığı kompozisyonlarda İstanbul'un tarihi mekânlarını ön plana çıkardığını ve diğer unsurları soyutladığını söylüyor.

Çalışmalarında türk mavisi, turkuaz ve bayrak kırmızısı tonlarını sık kullanan Kılıç, İstanbul'u "altın şehir" olarak tanımlıyor. Özellikle Ayasofya ve Sultanahmet bölgesine duyduğu ilgiyi vurgulayan sanatçı, eserlerinde akrilik boya tercih ettiğini; bunun hız ve kesintisiz çalışma temposuna daha uygun olduğunu ifade etti.

Kılıç, geçmişte derviş ve çiçek temalı seriler gerçekleştirdiğini, İstanbul'a taşındıktan sonra modern yapıların kendisini rahatsız ettiğini ve bu nedenle güncel yapıları soyutlayıp sadece tarihi mekânları ön plana çıkardığını aktardı.

Vaqif Zeyidguliyev: Kendi hayalimdeki İstanbul

Bakü'de 1987'de doğan ve küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilenen Vaqif Zeyidguliyev, ahşap oyma ve heykeltıraşlık eğitiminin ardından Moskova'da sulu boya ve güzel sanatlar akademisinde 6 yıllık bir eğitim alarak 2018'de mezun oldu. 2019'da İstanbul'a yerleşen Zeyidguliyev, restorasyon projeleri ve sergilerde yer aldı.

Sanatçı, Suriçi İstanbul'u ve tarihi yapıları tercih ettiğini belirterek, eserlerinde kimi zaman İstanbul siluetini bozduğunu düşündüğü unsurları kaldırdığını veya mimari öğeleri yakınlaştırarak kendi hayalindeki İstanbul'u tasarlayıp gösterdiğini söyledi. Sergide yaklaşık 30 eser ile yer alan Zeyidguliyev, eserlerinde kağıt üzerine sulu boya tekniğini kullanıyor ve çoğunlukla monokrom palet tercih ediyor.

Zeyidguliyev, eserlerinde koruduğu boş alanların kağıdın kendi rengi olduğunu vurguluyor ve klasik sulu boya tekniğini modern bakışla sunduğunu aktarıyor. Ayrıca eski Osmanlı dönemi yaşamı, meslekler ve kent hayatına dair temaları da seri halinde üretmeyi planladığını belirtti.

Ziyaret bilgileri

Sergi, Bağımsız Sanat Vakfı'nda düzenleniyor ve sanatseverler tarafından 10 Ekim'e kadar gezilebilecek. Sergide Fatma Kılıç'ın tuval çalışmaları ile Vaqif Zeyidguliyev'in kağıt üzerine sulu boya eserleri bir arada sunuluyor.