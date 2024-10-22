DOLAR
34,23 0,06%
EURO
37,06 -0,06%
ALTIN
3.012,18 -0,61%
BITCOIN
2.292.902,51 1,06%

İstanbul Sahillerinde Deniz Yüzeyi Temizleme Faaliyetleri

İstanbul'da deniz yüzeyi temizleme çalışmaları başladı. Çevre Ajansı, sahilleri temizlemek için yeni araçlar kullanıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:21
İstanbul Sahillerinde Deniz Yüzeyi Temizleme Faaliyetleri

İstanbul'da Deniz Yüzeyi Temizleme Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki deniz kirliliğini azaltmak amacıyla başlattığı temizleme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Karaköy, Maltepe ve Tuzla gibi sahil bölgelerinde yapılan bu çalışmalar, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı tarafından yürütülmekte.

Karaköy'de Temizlik Faaliyeti

Temizlik ekipleri, sabah erken saatlerde Karaköy'deki Deniz Ticaret Odası önündeki iskeleden "Ahtapot-7" adındaki deniz yüzeyi temizleme aracıyla İstanbul Boğazı'na açıldılar. Sahil hattı boyunca deniz yüzeyini tarayarak, topladıkları atıklarla iskeleye geri döndüler.

Maltepe'deki Temizlik Operasyonu

Daha sonra, Maltepe'deki Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi'nin bulunduğu alandaki iskeleden "Temiz Tuzla" adlı deniz yüzeyi temizleme aracıyla bir temizlik faaliyeti daha gerçekleştirildi. Bu operasyonda, deniz yüzeyindeki poşetler, pet şişeler, plastik bidonlar gibi atıklar toplandı.

Tuzla'da Yenilikçi Teknoloji Kullanımı

Son olarak ekipler, Tuzla tersaneler bölgesine geçti. Burada, uzaktan kumanda ile çalışan ve %100 elektrikli olarak üretilen "Lautus" adlı deniz yüzeyi temizleme aracıyla temizlik gerçekleştirildi. Güneş panelleri sayesinde 6 saate kadar çalışma kapasitesine sahip olan bu araç, yaklaşık 100 litrelik atık toplama hacmine sahiptir.

Gelecek Çalışmalar

TÜÇA'nın, deniz kirliliğini azaltma amacıyla başlattığı temizlik faaliyetlerinin, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin tüm sahillerinde sürdürüleceği bildirilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı
2
Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı
3
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Konuşmalar
4
Kayseri'de Polisten Kaçmaya Çalışan Hükümlü Yakalandı
5
Kahverengi Kokarca Mücadelesi İçin Biyolojik Çözümler Öneriliyor
6
Özgür Özel'den Fetullah Gülen ve Yenidoğan Çetesi Açıklamaları
7
Milli Sporcu İlke Naz Hoş, Babasından Şikayetçi Oldu

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak