İstanbul Sahillerinde Deniz Yüzeyi Temizleme Faaliyetleri

İstanbul'da Deniz Yüzeyi Temizleme Çalışmaları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'daki deniz kirliliğini azaltmak amacıyla başlattığı temizleme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Karaköy, Maltepe ve Tuzla gibi sahil bölgelerinde yapılan bu çalışmalar, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanlığı tarafından yürütülmekte.

Karaköy'de Temizlik Faaliyeti

Temizlik ekipleri, sabah erken saatlerde Karaköy'deki Deniz Ticaret Odası önündeki iskeleden "Ahtapot-7" adındaki deniz yüzeyi temizleme aracıyla İstanbul Boğazı'na açıldılar. Sahil hattı boyunca deniz yüzeyini tarayarak, topladıkları atıklarla iskeleye geri döndüler.

Maltepe'deki Temizlik Operasyonu

Daha sonra, Maltepe'deki Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi'nin bulunduğu alandaki iskeleden "Temiz Tuzla" adlı deniz yüzeyi temizleme aracıyla bir temizlik faaliyeti daha gerçekleştirildi. Bu operasyonda, deniz yüzeyindeki poşetler, pet şişeler, plastik bidonlar gibi atıklar toplandı.

Tuzla'da Yenilikçi Teknoloji Kullanımı

Son olarak ekipler, Tuzla tersaneler bölgesine geçti. Burada, uzaktan kumanda ile çalışan ve %100 elektrikli olarak üretilen "Lautus" adlı deniz yüzeyi temizleme aracıyla temizlik gerçekleştirildi. Güneş panelleri sayesinde 6 saate kadar çalışma kapasitesine sahip olan bu araç, yaklaşık 100 litrelik atık toplama hacmine sahiptir.

Gelecek Çalışmalar

TÜÇA'nın, deniz kirliliğini azaltma amacıyla başlattığı temizlik faaliyetlerinin, İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin tüm sahillerinde sürdürüleceği bildirilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da Karaköy, Maltepe ve Tuzla sahillerinde deniz yüzeyi temizleme çalışması gerçekleştirdi.