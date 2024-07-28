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İstanbul Sahillerinde Yaz Keyfi

İstanbul'da sıcak havalarda sahil ve parklara akın edenler denizde yüzerek ve tarihi mekanları ziyaret ederek tatil keyfini çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:20
İstanbul Sahillerinde Yaz Keyfi

Yaz Sıcaklığı İstanbul'u Vurdu

İstanbul'da etkili olan sıcak hava, tatilcilerin sahil ve parklara akın etmesine neden oldu. Hafta sonu için dışarı çıkanlar, Caddebostan, Salacak, Kuzguncuk, Beşiktaş ve Sarayburnu sahillerinde serinlemek için denize girdi.

Deniz ve Parklar Dolu

Hava sıcaklığının zaman zaman 30 derecenin üzerine çıktığı İstanbul'da, serinlemek isteyenler için sahiller ve parklar bulunmaz birer nimetti. Yıldız Sarayı, hem tarihi hem de turistik yönleriyle bu kalabalığın uğrak noktalarından biri oldu. Beşiktaş'taki bu tarihi mekanda, ziyaretçiler için ücretsiz yapılan geziler büyük ilgi gördü.

Yıldız Sarayı'nda Yoğun İlgi

Pazar günü güneşli havayı fırsat bilenler, altı yıl süren restorasyonun ardından açılan Yıldız Sarayı’nı ziyaret etti. Aileleri ve arkadaşlarıyla gelen ziyaretçiler, güzel bir gün geçirmek için sarayın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saray, Ağustos sonuna kadar halka ücretsiz olarak açık kaldı.

Doğanın Tadını Çıkaranlar

Sarayburnu'ndaki ziyaretçiler, denizde serinlemenin yanı sıra oltalarıyla balık tutarak keyifli anlar geçirdi. Ayrıca, park ve bahçelerdeki gölgelerde dinlenmeyi tercih edenler de azımsanacak gibi değildi. Anadolu Yakası'nda yer alan Üsküdar ve Kadıköy, tarihi ve turistik mekanları ile yine yoğun bir ziyaret akınına uğradı.

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken...

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken...

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken...

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda da yoğunluk oluştu.

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken...

İstanbul'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih ederken Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nda da yoğunluk oluştu.

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