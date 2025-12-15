İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti
Otogara varışta hareketsiz bulundu, ölüm 'şüpheli' olarak değerlendirildi
İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halindeki yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi.
Otobüste 33 nolu tekli koltukta bulunan Metin Altınok (65), yolcu koltuğunda hareketsiz halde fark edildi. Muavin, yolcuyu uyuyor zannederek uyandırmaya çalıştı; ancak Altınok tepki vermeyince sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yapılan ilk kontrolde Altınok'un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.
Adli tabip, şahsın ölümü şüpheli olarak değerlendirdi ve cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
METİN ALTINOK (65) YOLCU OTOBÜSÜNDE HAYATINI KAYBETTİ.