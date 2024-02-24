Bist 100
9.374,2 0%
DOLAR
31,07 0,17%
EURO
33,68 -0,05%
ALTIN
2.022,02 0,75%

İstanbul Seçim Anketleri: İmamoğlu ve Kurum Arasındaki Yarış Kızışıyor

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, anket şirketleri son anketlerini paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan İmamoğlu ve Kurum arasında çok az bir fark olduğu görülüyor. Anketlere göre, İmamoğlu ve Kurum’un oy oranları nasıl, kim önde?

Yayın Tarihi: 24.02.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:47
İstanbul Seçim Anketleri: İmamoğlu ve Kurum Arasındaki Yarış Kızışıyor

İstanbul seçim anketleri: İmamoğlu ve Kurum Başa Baş, Diğer Adaylar Ne Durumda?

İstanbul’da 2019’da yapılan yerel seçimde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ı yenerek belediye başkanı olmuştu. 31 Mart 2024’te yapılacak seçimde ise AK Parti’nin adayı Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yarışacak. İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi de kendi adaylarını çıkardı. Bu durum seçim sonucunu nasıl etkileyecek? İşte anketlerin sonuçları…

anket

SONAR anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 41,9, Murat Kurum yüzde 41,3 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 4, Mehmet Altınöz yüzde 2,5 oy alıyor.

OPTİMAR anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1, Murat Kurum yüzde 37,7 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 5, Mehmet Altınöz yüzde 3 oy alıyor.

METROPOLL anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 41,6, Murat Kurum yüzde 38,8 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 2,9 oy alıyor. Mehmet Altınöz’ün oy oranı belirtilmemiş.

ORC anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,5, Murat Kurum yüzde 37,7 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 3,6, Mehmet Altınöz yüzde 2,9 oy alıyor.

YÖNEYLEM anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1, Murat Kurum yüzde 32,9 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 2,8, Mehmet Altınöz yüzde 3,6 oy alıyor.

anket

Di-En anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,8, Murat Kurum yüzde 38,2 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 4,3, Mehmet Altınöz yüzde 2,4 oy alıyor.

Murat Kurum’un yaptırdığı ankete göre, Murat Kurum yüzde 1,5-2 puan önde gidiyor. Diğer anketlerin manipülasyon yaptığını iddia ediyor.

HBS anketine göre, Türkiye genelinde AK Parti/MHP yüzde 38,3, CHP yüzde 36,9 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 5,2, DEM Parti yüzde 4,8, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,9 oy alıyor.

Areda Survey anketine göre, Türkiye genelinde Murat Kurum’u yüzde 52, Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 48 kazanacağını düşünüyor.

anket

İLGİLİ HABERLER

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara’da Seçim Yarışı Kızışıyor! Cem Küçük, AK Parti’ye Sunulan Anketin Sonuçlarını Açıkladı! Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu Önde
2
Aydın’da Lüks Otelde Kedileri Torbalara Koyup Öldüren Otel Çalışanı İşten Atıldı! Sosyal Medya İsyan Etti!
3
Kripto Parada Vergi Şoku! İşlem Vergisi Alınacak! Piyasaya Sıkı Denetim Geliyor!
4
EYT'yi kaçıranlar üzülmesin! Emeklilikte yeni pencere açıldı: Şartları öğrenen oh çekecek
5
İstanbul Seçim Anketleri: İmamoğlu ve Kurum Arasındaki Yarış Kızışıyor
6
Menzil’de Miras Kavgası Çığ Gibi Büyüyor! Mahkemeye Taşınan Davada Son Durum Ne? Almanya’da Polis Baskını Şoku!
7
Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Kurultayı’na Video Mesaj Gönderdi: Türkiye ve Bulgaristan Müttefik ve Dost

Fiat Egea modelinde şubat ayına özel yüzde 0 faiz fırsatı! Araç almak isteyenlerin beklemesine gerek yok

Bankalar kesenin ağzını açtı! 36 ay taksitle 200.000 TL ihtiyaç kredisinde şaşırtan taksit ödemesi!

135.000 TL’ye araç sahibi olabileceksiniz! 2001 Model araç isteyenlerin indirim beklemesine gerek yok

Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! 81 ilde geri ödemesiz 500 bin TL nakit para: Devletten dev kıyak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni personellere kapıları açtı! 2022 KPSS puanı olanlara iş fırsatı

Sadece 11.000 TL’ye tarlasını satın alacaksınız! Yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat duyuruldu

Aracı benzinli ve motorinli olanlar dikkat! Akaryakıt fiyatlarına okkalı indirim!

Şipşak tatlı arayanlara tembel gelin tatlısı tarifi! Lezzetini tadan tarifini isteyecek

25 Şubat 2024 Pazar, günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

Sınavsız büro personeli alımı başladı! Kimliğini, belgesini alan kadrolu işi kapacak