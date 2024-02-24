İstanbul Seçim Anketleri: İmamoğlu ve Kurum Arasındaki Yarış Kızışıyor

İstanbul seçim anketleri: İmamoğlu ve Kurum Başa Baş, Diğer Adaylar Ne Durumda?

İstanbul’da 2019’da yapılan yerel seçimde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım’ı yenerek belediye başkanı olmuştu. 31 Mart 2024’te yapılacak seçimde ise AK Parti’nin adayı Murat Kurum, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile yarışacak. İYİ Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi de kendi adaylarını çıkardı. Bu durum seçim sonucunu nasıl etkileyecek? İşte anketlerin sonuçları…





SONAR anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 41,9, Murat Kurum yüzde 41,3 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 4, Mehmet Altınöz yüzde 2,5 oy alıyor.

OPTİMAR anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1, Murat Kurum yüzde 37,7 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 5, Mehmet Altınöz yüzde 3 oy alıyor.

METROPOLL anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 41,6, Murat Kurum yüzde 38,8 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 2,9 oy alıyor. Mehmet Altınöz’ün oy oranı belirtilmemiş.

ORC anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 36,5, Murat Kurum yüzde 37,7 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 3,6, Mehmet Altınöz yüzde 2,9 oy alıyor.

YÖNEYLEM anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 39,1, Murat Kurum yüzde 32,9 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 2,8, Mehmet Altınöz yüzde 3,6 oy alıyor.





Di-En anketine göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,8, Murat Kurum yüzde 38,2 oy alıyor. Buğra Kavuncu yüzde 4,3, Mehmet Altınöz yüzde 2,4 oy alıyor.

Murat Kurum’un yaptırdığı ankete göre, Murat Kurum yüzde 1,5-2 puan önde gidiyor. Diğer anketlerin manipülasyon yaptığını iddia ediyor.

HBS anketine göre, Türkiye genelinde AK Parti/MHP yüzde 38,3, CHP yüzde 36,9 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 5,2, DEM Parti yüzde 4,8, Zafer Partisi yüzde 2, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,9 oy alıyor.

Areda Survey anketine göre, Türkiye genelinde Murat Kurum’u yüzde 52, Ekrem İmamoğlu’nu yüzde 48 kazanacağını düşünüyor.



