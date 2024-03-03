Bist 100
9.097,15 1%
DOLAR
31,37 0,42%
EURO
34,06 0,51%
ALTIN
2.092,7 2,45%

İstanbul Seçim Anketleri: Son Durum Ne? Son 14 Ankete Göre Önde Olan İsim...

3 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 28 gün kala İstanbul'da adaylar arasındaki çekişme devam ediyor. Kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında kıran kırana bir yarışın öngörüyor.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 11:00
İstanbul Seçim Anketleri: Son Durum Ne? Son 14 Ankete Göre Önde Olan İsim...

31 Mart Yerel Seçimlerine İstanbul'da 28 Gün Kala Anket Sonuçları Değerlendirildi

Türkiye'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerine doğru yaklaşırken, İstanbul'daki seçim heyecanı dorukta. Kamuoyu araştırma şirketleri, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili peş peşe anketler yayımlıyor. Ancak, genelde başa baş bir durumu gösteren anketler arasında bazı şirketlerin ortaya koyduğu çok farklı sonuçlar, güvenilirlikleri konusunda tartışmalara neden oluyor. İşte İstanbul seçimiyle ilgili yapılan tüm anketlerin sonuçları...

anket

İstanbul'da 2019'daki seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden MetroPoll Araştırma'nın Şubat araştırmasına göre, İstanbullulara 3 Mart'ta kime oy verecekleri sorulduğunda, kararsızların oyu dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 34.7, Murat Kurum'un yüzde 32.0, Meral Danış Beştaş'ın yüzde 4.9, Buğra Kavuncu'nun yüzde 2.5, Azmi Karamahmutoğlu'nun yüzde 2.0 ve Mehmet Altınöz'ün yüzde 0.8 çıktığı görüldü.

anket

MetroPoll'ün İstanbul anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'nun yüzde 43.5'e, Kurum'un yüzde 40.2'ye, Beştaş'ın yüzde 6.0'ya, Kavuncu'nun yüzde 3.0'a, Karamahmutoğlu'nun yüzde 2.5'e ve Altınöz'ün yüzde 2.3'e yükseldiği belirlendi.

CHP'nin anketçisi olarak bilinen Murat Gezici'nin sahibi olduğu Gezici Araştırma'nın İstanbul anketine göre, katılımcıların yüzde 44.0'ı oyunu Murat Kurum'a, yüzde 43.5'i ise Ekrem İmamoğlu'na vereceğini ifade etti. Meral Danış Beştaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.0, Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 3.0 ve Mehmet Altınöz'e oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.3 çıktı. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 0.7'de kaldı.

anket

Son seçimi en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar'ın "Sizce 3 Mart yerel seçimlerinde İBB'yi kim kazanır" sorusuna ankete katılanların yüzde 44.3'ünün Ekrem İmamoğlu, yüzde 36.5'inin ise Murat Kurum cevabı verdiği belirlendi.

anket

Optimar anketine göre, Murat Kurum'a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı ise yüzde 7.6 çıktı. Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 4, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 5.9 ve İmamoğlu konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi.

Asal Araştırma'nın İstanbul anketine göre, CHP'den Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, AK Parti'den Murat Kurum yüzde 40.8, DEM Parti'den Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, İYİ Parti'den Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altınöz yüzde 2.9 oy alıyor.

anket

Öte yandan, SONAR anketine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 41.3, Buğra Kavuncu yüzde 4 ve Mehmet Altınöz ise yüzde 2.5 oy alıyor.

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 36.5, Murat Kurum yüzde 37.7, Buğra Kavuncu yüzde 3.6 ve Mehmet Altınöz yüzde 2.9 oy alıyor.

YÖNEYLEM Araştırma'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, Murat Kurum yüzde 32.9, Buğra Kavuncu yüzde 2.8 ve Mehmet Altınöz yüzde 3.6 oy alıyor.

Di-En Araştırma'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 43.8, Murat Kurum yüzde 38.2, Buğra Kavuncu yüzde 4.3 ve Mehmet Altınöz yüzde 2.4 oy alıyor.

HBS'nin "3 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna katılımcılardan yüzde 38.3'ü AK Parti/MHP, yüzde 36.9'u CHP, yüzde 5.2'si İYİ Parti, yüzde 4.8'i DEM Parti, yüzde 2.0'si Zafer Partisi ve yüzde 0.

anket

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İbrahim amca, Murat Kurum’un İstanbul için ne yapacağını biliyor: Sözü verdiyse o işi yapar
2
Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi birbirine karıştıran Murat Kurum: Gazeteciler ‘bugün bunu haber yaparlar’ dedi
3
Ahmet Ercan 31 Mart yerel seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı
4
Ekrem İmamoğlu, Haliç Tersanesi’nde konuştu: Galata Kulesi’ni bize bırakın
5
Avcılar’da trafikte dehşet anları: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastanelik oldu
6
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19 parti ve 5 bağımsız aday
7
Yerel seçimlerde kimler yarışacak? Aday listeleri belli oldu!

Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak

A101'de kadınlar gününe özel flaş indirim! Hediye düşünenler 5.199 TL'ye alabilecek

Kredi kartı kullananlara kötü haber! Artık bu kadar limit kullanabilecekler

4A 4B 4C emeklilerinin beklediği tarih verildi! Herkese 3000 TL para verilecek

Tam kıvamında, yapışmayan krep böyle yapılıyor! Tüm püf noktalarıyla pratik krep tarifi

Çayın yanına yumuşacık lezzet! Pratik yapımıyla sultan sarması tarifi

Sadece KPSS puanıyla personel alımı başladı! Aile Bakanlığı müjdeyi verdi

Altın almak isteyen elini çabuk tutsun! Son fırsat treni kaçıyor uyarısı geldi

Bakanlık kesenin ağzını açtı! O şartı sağlayanlara düşük faizle 750 bin TL kredi!

Böreğin içine bir şişe dökünce çıtır çıtır yapıyor! En lezzetli börek sizinki olacak

Kripto paralar uçuşa geçti! O coinleri alanlar paraya para demiyor

Ehliyeti olan işsizlere müjde! Şartlar kaldırıldı: Şoför alımı başladı