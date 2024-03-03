İstanbul Seçim Anketleri: Son Durum Ne? Son 14 Ankete Göre Önde Olan İsim...

31 Mart Yerel Seçimlerine İstanbul'da 28 Gün Kala Anket Sonuçları Değerlendirildi



Türkiye'nin 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerine doğru yaklaşırken, İstanbul'daki seçim heyecanı dorukta. Kamuoyu araştırma şirketleri, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili peş peşe anketler yayımlıyor. Ancak, genelde başa baş bir durumu gösteren anketler arasında bazı şirketlerin ortaya koyduğu çok farklı sonuçlar, güvenilirlikleri konusunda tartışmalara neden oluyor. İşte İstanbul seçimiyle ilgili yapılan tüm anketlerin sonuçları...





İstanbul'da 2019'daki seçim sonuçlarını en doğru tahmin eden MetroPoll Araştırma'nın Şubat araştırmasına göre, İstanbullulara 3 Mart'ta kime oy verecekleri sorulduğunda, kararsızların oyu dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 34.7, Murat Kurum'un yüzde 32.0, Meral Danış Beştaş'ın yüzde 4.9, Buğra Kavuncu'nun yüzde 2.5, Azmi Karamahmutoğlu'nun yüzde 2.0 ve Mehmet Altınöz'ün yüzde 0.8 çıktığı görüldü.





MetroPoll'ün İstanbul anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu'nun yüzde 43.5'e, Kurum'un yüzde 40.2'ye, Beştaş'ın yüzde 6.0'ya, Kavuncu'nun yüzde 3.0'a, Karamahmutoğlu'nun yüzde 2.5'e ve Altınöz'ün yüzde 2.3'e yükseldiği belirlendi.

CHP'nin anketçisi olarak bilinen Murat Gezici'nin sahibi olduğu Gezici Araştırma'nın İstanbul anketine göre, katılımcıların yüzde 44.0'ı oyunu Murat Kurum'a, yüzde 43.5'i ise Ekrem İmamoğlu'na vereceğini ifade etti. Meral Danış Beştaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 4.0, Azmi Karamahmutoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 3.0 ve Mehmet Altınöz'e oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 2.3 çıktı. İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu'ya oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 0.7'de kaldı.





Son seçimi en doğru tahmin eden şirketlerden biri olan Optimar'ın "Sizce 3 Mart yerel seçimlerinde İBB'yi kim kazanır" sorusuna ankete katılanların yüzde 44.3'ünün Ekrem İmamoğlu, yüzde 36.5'inin ise Murat Kurum cevabı verdiği belirlendi.





Optimar anketine göre, Murat Kurum'a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı ise yüzde 7.6 çıktı. Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 4, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 5.9 ve İmamoğlu konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 7 olarak tespit edildi.

Asal Araştırma'nın İstanbul anketine göre, CHP'den Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, AK Parti'den Murat Kurum yüzde 40.8, DEM Parti'den Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, İYİ Parti'den Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi'nden Mehmet Altınöz yüzde 2.9 oy alıyor.





Öte yandan, SONAR anketine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 41.3, Buğra Kavuncu yüzde 4 ve Mehmet Altınöz ise yüzde 2.5 oy alıyor.

ORC Araştırma'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 36.5, Murat Kurum yüzde 37.7, Buğra Kavuncu yüzde 3.6 ve Mehmet Altınöz yüzde 2.9 oy alıyor.

YÖNEYLEM Araştırma'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 39.1, Murat Kurum yüzde 32.9, Buğra Kavuncu yüzde 2.8 ve Mehmet Altınöz yüzde 3.6 oy alıyor.

Di-En Araştırma'nın sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 43.8, Murat Kurum yüzde 38.2, Buğra Kavuncu yüzde 4.3 ve Mehmet Altınöz yüzde 2.4 oy alıyor.

HBS'nin "3 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna katılımcılardan yüzde 38.3'ü AK Parti/MHP, yüzde 36.9'u CHP, yüzde 5.2'si İYİ Parti, yüzde 4.8'i DEM Parti, yüzde 2.0'si Zafer Partisi ve yüzde 0.



