İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum ve Adayların Aldıkları Oy Oranları

İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum: İmamoğlu mu, Kurum mu Önde?

Yerel seçimlere sayılı günler kala, özellikle İstanbul'da yaşanan siyasi heyecan dorukta. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçtiği belirtilen İstanbul'da son seçim anketleri peş peşe açıklanıyor. Peki, İstanbul'da kim önde? Hangi aday kazanacak? sorularının yanıtı anketlerde mi saklı?







İstanbul Seçimlerinde Heyecan Dorukta

İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala, 16 milyon İstanbullunun merakla beklediği seçim sonuçları belirsizliğini koruyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında yaşanan sıkı bir yarışın olduğu belirtilirken, son anketler bu heyecanı doruk noktasına taşıyor.

Anket Sonuçları Göz Kamaştırıyor

Son bir ay içerisinde 9 farklı anket şirketinin gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu anketlere göre, İstanbul'da yaşanan seçim yarışında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları dikkat çekiyor.

Anketlerin Öne Çıkan Sonuçları





MAK Danışmanlık tarafından yapılan ankete göre, İmamoğlu önde görünüyor ve yüzde 41.5 oy oranına sahip. KONDA Anketi ise İmamoğlu'nu öne çıkarırken, yüzde 38.2 oy oranına işaret ediyor.

MetroPOLL Araştırma'nın sonuçlarına göre İmamoğlu, yüzde 43.5 oy oranıyla ipi göğüsleyen isim olurken, Sonar Araştırma'nın sonuçlarına göre ise Kurum önde görünüyor ve yüzde 41.3 oy alıyor.

Asal Araştırma ve Optimar Araştırma'nın sonuçlarına göre de İmamoğlu'nun önde olduğu belirtiliyor. Ancak, tüm bu sonuçların henüz kesinlik kazanmadığı ve seçim gününe kadar değişebileceği vurgulanıyor.

| Şirket | Tarih | Ekrem İmamoğlu | Murat Kurum | Diğer Adaylar |

|-------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|

| MAK Danışmanlık | 21 Şubat - 9 Mart 2024 | %41,5 | %40 | %18,5 |

| KONDA | 2-3 Mart 2024 | %46,1 | %38,8 | %15,1 |

| MetroPOLL | 21-22 Şubat 2024 | %43,5 | %40,2 | %16,3 |

| Sonar | 22 Şubat 2024 | %41,9 | %41,3 | %16,8 |

| ASAL Araştırma | 23-27 Şubat 2024 | %41,9 | %40,8 | %17,3 |

| Optimar | Şubat 2024 | %39,1 | %37,7 | %23,2 |

| Betimar | Şubat 2024 | %43-44 | %41-42 | %14-16 |

| İmamoğlu Ekibi | Şubat 2024 | %43,1 | %40,2 | %16,7 |

| Murat Kurum Ekibi | Şubat 2024 | %43,5 | %42 | %14,5 |

Adayların Açıklamaları ve Beklentiler

Seçimlerle ilgili olarak adaylar da çeşitli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında seçimi kazanacaklarına olan inancını dile getirirken, İmamoğlu'nun ekibi tarafından yapıldığı öne sürülen anketlerde ise İmamoğlu'nun önde olduğu belirtiliyor.