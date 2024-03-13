Bist 100
9.014,92 0%
DOLAR
32,1 0,14%
EURO
35,17 0,32%
ALTIN
2.222,99 0,4%

İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum ve Adayların Aldıkları Oy Oranları

İstanbul seçimleri yaklaştıkça heyecan da artıyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki çekişme, anketlerde de kendini gösteriyor. Son bir ayda 9 anket şirketi tarafından yapılan anketlerin sonuçları yayımlandı.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:48
İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum ve Adayların Aldıkları Oy Oranları

İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum: İmamoğlu mu, Kurum mu Önde?

Yerel seçimlere sayılı günler kala, özellikle İstanbul'da yaşanan siyasi heyecan dorukta. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçtiği belirtilen İstanbul'da son seçim anketleri peş peşe açıklanıyor. Peki, İstanbul'da kim önde? Hangi aday kazanacak? sorularının yanıtı anketlerde mi saklı?

anket

İstanbul Seçimlerinde Heyecan Dorukta

İstanbul'da yapılacak olan yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala, 16 milyon İstanbullunun merakla beklediği seçim sonuçları belirsizliğini koruyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında yaşanan sıkı bir yarışın olduğu belirtilirken, son anketler bu heyecanı doruk noktasına taşıyor.

Anket Sonuçları Göz Kamaştırıyor

Son bir ay içerisinde 9 farklı anket şirketinin gerçekleştirdiği çalışmaların sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu anketlere göre, İstanbul'da yaşanan seçim yarışında Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları dikkat çekiyor.

Anketlerin Öne Çıkan Sonuçları

anket

MAK Danışmanlık tarafından yapılan ankete göre, İmamoğlu önde görünüyor ve yüzde 41.5 oy oranına sahip. KONDA Anketi ise İmamoğlu'nu öne çıkarırken, yüzde 38.2 oy oranına işaret ediyor.

MetroPOLL Araştırma'nın sonuçlarına göre İmamoğlu, yüzde 43.5 oy oranıyla ipi göğüsleyen isim olurken, Sonar Araştırma'nın sonuçlarına göre ise Kurum önde görünüyor ve yüzde 41.3 oy alıyor.

Asal Araştırma ve Optimar Araştırma'nın sonuçlarına göre de İmamoğlu'nun önde olduğu belirtiliyor. Ancak, tüm bu sonuçların henüz kesinlik kazanmadığı ve seçim gününe kadar değişebileceği vurgulanıyor.

| Şirket | Tarih | Ekrem İmamoğlu | Murat Kurum | Diğer Adaylar |

|-------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|

| MAK Danışmanlık | 21 Şubat - 9 Mart 2024 | %41,5 | %40 | %18,5 |

| KONDA | 2-3 Mart 2024 | %46,1 | %38,8 | %15,1 |

| MetroPOLL | 21-22 Şubat 2024 | %43,5 | %40,2 | %16,3 |

| Sonar | 22 Şubat 2024 | %41,9 | %41,3 | %16,8 |

| ASAL Araştırma | 23-27 Şubat 2024 | %41,9 | %40,8 | %17,3 |

| Optimar | Şubat 2024 | %39,1 | %37,7 | %23,2 |

| Betimar | Şubat 2024 | %43-44 | %41-42 | %14-16 |

| İmamoğlu Ekibi | Şubat 2024 | %43,1 | %40,2 | %16,7 |

| Murat Kurum Ekibi | Şubat 2024 | %43,5 | %42 | %14,5 |

Adayların Açıklamaları ve Beklentiler

Seçimlerle ilgili olarak adaylar da çeşitli açıklamalarda bulunuyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında seçimi kazanacaklarına olan inancını dile getirirken, İmamoğlu'nun ekibi tarafından yapıldığı öne sürülen anketlerde ise İmamoğlu'nun önde olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmamoğlu'ndan ulaşılabilir İstanbul proje tanıtımı: İstanbulkart müjdesi ve daha fazlası
2
5 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu
3
Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde kur ayari bekleniyor: Vatandaşa bir zam daha yolda
4
İstanbul Seçim Anketlerinde Son Durum ve Adayların Aldıkları Oy Oranları
5
İzmir'de Şiddet Sonrası Korkunç Cinayet: Kadın Eşi Tarafından Pompalı Tüfekle Öldürüldü
6
CHP'nin Eski Avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten Para Sayma Görüntülerine İlişkin Açıklama
7
2024 LGS Merkezi Sınavı Hakkında Bilgilendirme MEB Tarafından Duyuruldu

İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ ilk sırada! Veriler şaşkına çevirecek

Gram altın şahlandı! İslam Memiş altın satmak için tarih verdi

Nerde o eski bayramlar diyenlere inat! Banka yüzde 10 geri ödeme yapacak

Gerek emekli gerekse de memurlar 4 Nisan'a dikkat: En az 10,272 TL hesaba trink geçecek

Altın biriktirenlere flaş uyarı! Bu altını götüren kuyumcudan eli boş dönüyor

Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Uzun kirpiklerin formülü bundaymış! 5 gece sürünce ok gibi uzatıyor

Meclis'te onaylandı! emekliye 500 TL destek: Her ay verilecek

İstanbullulara sürpriz tarih! O gün kimse ne olduğunu bile anlamayacak

Emekliye seçim zammı açıklaması: Kademeli artış 12.000 TL'den başlıyor

Araba almak isteyenlere flaş uyarı! O tarihten sonra alan yandı

4A-4B-4C'li fark etmiyor: Fatura desteği 5.000 lira; 10.000 liraya ek veriliyor