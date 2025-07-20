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İstanbul Sıcak Hava Dalgalanırken Sahil ve Parklar Dolu

İstanbullular sıcak havadan korunmak için sahil ve parklarda serinlemeye yöneldi, deniz ve gölge alanları doldu taştı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 14:54
İstanbul Sıcak Hava Dalgalanırken Sahil ve Parklar Dolu

İstanbul'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, İstanbulluları sahil ve parklara yönlendirdi. Şehrin birçok noktasında serinlemek için sahilleri tercih eden vatandaşlar, hem denizde hem de gölgelerde vakit geçiriyor.

Beşiktaş ve Bebek'teki Keyifli Anlar

Avrupa Yakası’nda, özellikle İstanbul Boğazı'nda serinlemek isteyenler, Beşiktaş ve Bebek’te denize girmeyi tercih etti. Denizden çıkanlar güneşlenirken, parkın gölgelik alanlarında dinlenmeye geçenler de oldu. Bebek Parkı’ndaki banklar ve kamp sandalyeleri buluşma noktası hâline geldi.

Menekşe Plajı’ndaki Kalabalık

Daha fazla serinlemek isteyen İstanbullular, Zeytinburnu ile Küçükçekmece arasında yer alan Menekşe Plajı’na akın etti. Plajda birçok kişi denize girerken, diğerleri çadır kurarak gölgede dinlenmeyi tercih etti. Sıcak havanın tadını çıkaran Ersin İş, "Havalar sıcak, ortam güzel ve kalabalık, arkadaşımla birlikte yüzmek için geldik." ifadelerini kullandı.

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye...

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye...

İstanbullular, kenti etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle sahillerde ve parklarda serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalanların denize girmek için tercih ettiği yerlerden biri de Zeytinburnu ile Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı oldu.

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