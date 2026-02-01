İstanbul trafiği 'ara tatil' dinlemedi: Yoğunluk yüzde 85'lerde

İstanbul trafiği 'ara tatil' dinlemedi

Şehirde yaşayanlar için kronik bir sorun haline gelen İstanbul trafiği, 'ara tatil' döneminde de rahatlamadı. Okulların kapalı olması beklentisine rağmen, iş çıkış saatlerinde ve gün boyu hareketlilik yüksek seyretti.

Hafta boyunca yüksek yoğunluk

İstanbul’un kronik sorunları arasında yer alan trafik yoğunluğu, son aylarda belirgin şekilde arttı. Yoğunluğun günün büyük bölümüne yayıldığı kentte, özellikle iş çıkış saatlerinde yüzde 80’lere ulaşan yoğunluk, haftada birkaç kez yüzde 85’in üzerine çıktı.

Ocak ayında ise trafik yoğunluğu iki kez yüzde 89 seviyesine kadar yükseldi.

Son 4 günün verileri ve D-100 görüntüleri

Okulların kapalı olması nedeniyle rahatlaması beklenen trafik, son hafta yüzde 85 seviyelerini gördü. Çarşamba günü trafik yoğunluğu yüzde 85 olurken, perşembe günü de aynı seviyede ölçüldü. Haftanın son gününde ise yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87’ye kadar yükseldi.

Hafta sonları akşam saatlerinde trafik genellikle daha sakin seyrederken, cumartesi akşamı yoğunluk yüzde 83 olarak kaydedildi. Trafik verileri, ana arterlerde ve bağlantı yollarında hareketliliğin gün boyu yüksek olduğunu gösteriyor.

Havadan çekilen görüntülerde ise D-100 kara yolunda iş çıkış saatlerinde kilometrelerce uzanan araç kuyrukları, trafik yoğunluğunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

