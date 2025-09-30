İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı

Ümraniye'de yol üzerindeki 2 direğin arasına izinsiz pankart asılmasıyla ilgili 6 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:29
İstanbul Ümraniye'de yol üzerindeki 2 direğin arasına izinsiz pankart asılmasıyla ilgili başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde izinsiz pankart asarak halk arasında korku ve paniğe sebep olmak suretiyle kamu düzeni ile devlet otoritesini sarsmaya çalıştığı tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kimlik bilgileri belirlenen 6 şüpheli'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

