İstanbul'un Nüfusu 15,7 Milyona Ulaşıyor, 131 Ülkeden Daha Kalabalık

İstanbul'un Nüfusu 15,7 Milyonla 131 Ülkeyi Geçti

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, 2024 yılında 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşarak, 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2024 yılı verileri üzerine yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu 45 bin 678 kişi artış gösterdi. İstanbul, Türkiye'nin toplam nüfusunun %18,37,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadın yaşamaktadır.

Dünyadaki Ülkeleri Geride Bıraktı

Megakent İstanbul, 15,7 milyonluk nüfusuyla Sırbistan, Libya ve Paraguay gibi ülkeleri katladı. UNFPA'nın 2024 verilerine göre, nüfus ölçümü yapılan 204 ülke ve bölgeden 131'inin önüne geçti.

Avrupa'da, Belçika 11,7 milyon, Çekya 10,5 milyon, Yunanistan 10,3 milyon ve Macaristan 10 milyonla İstanbul'un gerisinde kalan ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca, Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan gibi ülkeler de İstanbul'un nüfusunun gerisinde kaldı.

İstanbul'un Geride Bıraktığı Ülkeler

UNFPA verilerine göre, İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şunlardır:

Ruanda: 14,4 Milyon

Tunus: 12,6 Milyon

Belçika: 11,7 Milyon

İsveç: 10,7 Milyon

Çekya: 10,5 Milyon

Sırbistan: 7,1 Milyon

Libya: 7 Milyon

Paraguay: 6,9 Milyon

İstanbul'un büyüyen nüfusu, şehirdeki dinamik yapıyı ve sosyal etkileşimleri de daha görünür kılmakta.