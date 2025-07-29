İstanbul Üniversitesi'nde Ailece Tercih Günleri Başladı

İstanbul Üniversitesince düzenlenen 'Ailece Tercih Günleri', Beyazıt Merkez Kampüsü'nde başladı. Bu etkinlik, öğrenciler ve aileleri için üniversitenin tanıtıldığı önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Kampüs içerisinde kurulan Tercihim İstanbul Sahnesi'nde, fakülte dekanları ve dekan yardımcıları, moderatörler eşliğinde üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında kapsamlı bilgiler veriyor. Ayrıca, tarihi amfilerde öğretim üyeleri tarafından aday öğrencilere demo dersler düzenleniyor.

Etkinlikte, İstanbul Üniversitesi'nin tüm fakültelerine ait tanıtım stantları yer alıyor. Aday öğrenciler, özellikle okumak istedikleri bölümler hakkında bilgi almak için akademisyenlerle birebir görüşme fırsatı buluyor.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatun Boztepe Taşkıran, etkinliğin bu yıl oldukça geniş katılımlı ve kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Tanıtım günlerinin, öğrencilerin üniversite ortamını deneyimlemesine olanak tanıdığını belirten Taşkıran, "Açık kapı, açık bilim perspektifiyle İstanbul Üniversitesi olarak bilimin kapılarını topluma açmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz sadece bilgi almakla kalmıyor, öğretim üyeleriyle birebir tanışma ve sohbet etme imkanı da buluyor," dedi.

İletişim Fakültesi'nin Türkiye'nin ilk iletişim fakültesi olduğunu hatırlatan Taşkıran, "Aynı zamanda Nobel ödüllü tek iletişim fakültesiyiz. Güçlü akademik kadromuzla pek çok öğrenciyi yetiştiriyor ve iletişim sektörüne yön vermeye devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Üniversite tanıtım alanındaki stantlardan birini ziyaret eden aday öğrenci Ali Kaptan, "YKS eşit ağırlık alanında 3 bin 934'üncü oldum. Bursa'dan geldim. Hukuk Fakültesinin dekanıyla birebir görüştüm ve kariyer planlamam açısından çok faydalı oldu," dedi.

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen bu tanıtım günleri, 31 Temmuz'da sona erecek.

İstanbul Üniversitesince, "Ailece Tercih Günleri" adıyla düzenlenen üniversitenin tanıtıldığı tercih günleri Beyazıt Merkez Kampüsü'nde başladı.