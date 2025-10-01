İstanbul Üniversitesi'nde "Nüfusun Yaşlanması ve Aile" Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ile Darülaceze Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Nüfusun Yaşlanması ve Aile" sempozyumu, üniversitenin Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, demografik dönüşüm ve aile ilişkilerindeki değişimlerin toplum ve sosyal politika üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı.

Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Murat Şentürk, merkezin 10 yıla yakın süredir yoğun bir araştırma pratiği yürüttüğünü ve önceliklerinin Türkiye'nin meseleleri olduğunu vurguladı. Şentürk sempozyumun amacını şu sözlerle ifade etti:

"Türkiye'de nüfusumuz yaşlanıyor. Diğer taraftan aile ile ilgili önemli değişimler, dönüşümler yaşıyoruz. Biz bu iki temel meseleyi aslında birbiriyle ilişkili biçimde ele almak istedik. Türkiye'de birçok mesele birbirinden bağımsız tartışıldığı gibi bu iki mesele de birbirinden bağımsız tartışılıyor. Genellikle aile söz konusu olduğunda sadece bakıma sıkışan bir nokta var. Önümüzde çok ciddi bir demografik dönüşüm var. Bu dönüşümün aileyi nasıl etkileyebileceğini, ailenin dönüşümünün nasıl yaşlanma pratiklerimizi geliştirebileceğine dair bir tasarım yapmaya çalıştık. Bu sempozyumun temel olarak cevap vermek istediği şey aslında tam da 'Her iki dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni toplumsal gelişmeler neler olacak?' sorusudur."

Darülaceze Vakfı Başkanı Fatih Recep Saraçoğlu, vakfın 1991'de Darülaceze'nin desteklenmesi amacıyla kurulduğunu hatırlattı ve kurumun kuruluş hikâyesine değindi. Saraçoğlu, vakfın misyonunu ve çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Biz de artık asıl misyonumuz olan yaşlıların sorunlarına, yaşlıların hayat kalitelerini geliştirmeye yönelik her türlü projeye destek vermek üzere faaliyetimize başladık. Bütün desteklerimiz, imkanlarımız kamuyla ilişkili yaşlılara dönük projelere destek vermek şeklinde oldu. Belki kanun yapıcılarımızın, kamu görevlilerimizin bu konuyla ilgili kişilerin istifade edebileceği, birtakım imkanlara ulaşabileceği fırsatları yaratmak için bu sempozyum dahil başka birtakım araştırma çalışmaları da yapıyoruz."

Prof. Dr. Sevtap Kadıoğlu, nüfusun yaşlanmasının herkesi ilgilendiren bir durum olduğunu ve bu konunun bir sorun olarak ele alınmasının önem taşıdığını belirterek, üniversitenin ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve işbirliklerinin sürmesini diledi.

Sempozyum içeriği ve oturumlar

Düzenleme kurulu: Prof. Dr. Murat Şentürk, Doç. Dr. Adem Başpınar, Doç. Dr. Muhammed Fazıl Baş, Doç. Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Dr. Salih Ünüvar, Dr. Ali Rıza Şan, Araş. Gör. Hamdusena Eşrefoğlu ve Araş. Gör. Sercan Öncül.

Sempozyum kapsamında üç ana oturum düzenlendi: Yaşlanma, Aile, Değerler ve Sosyal Politika, Bakım ve Aile İlişkilerindeki Dönüşüm ve Kuşaklararası Destekler ve Etkileşim.

"Yaşlanma, Aile, Değerler ve Sosyal Politika" oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Yücel Bulut yaptı. Bu oturumda Doç. Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, Dr. Esra Özdil Gümüş, Dr. Çiğdem Canatan ve Dr. Çağrı Elmas sunum gerçekleştirdi.

"Bakım ve Aile İlişkilerindeki Dönüşüm" oturumunu Prof. Dr. Sema Oğlak yönetti; bildirileri Doç. Sinem Burcu Uğur, Prof. Dr. Nurşen Adak, Doç. Dr. Berfin Varışlı, Dr. Nuseybe Ağırman ve Hüsna Zülfikar sundu.

"Kuşaklararası Destekler ve Etkileşim" oturumunun başkanlığını Prof. Dr. Ayşe Canatan üstlendi. Bu oturumda Dr. Melek Kırtıl, Dr. Büşra Turan, Rumeysa Hafızoğlu ve Nursen Tekgöz bildirilerini paylaştı.

Sempozyum, demografik değişimlerin aile yapıları ve bakım pratikleri üzerindeki etkilerini çok disiplinli bir yaklaşımla ele alarak, politika yapıcılar, akademisyenler ve sivil toplum aktörleri için yol gösterici tartışmalar sundu.

