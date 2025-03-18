İstanbul Üniversitesi'nden İmamoğlu ve 27 Kişinin Diplomasına İptal Kararı

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun Diplomalarını İptal Etti

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 27 kişinin diplomalarının iptali için önemli bir karar aldı. Üniversite yönetimi, diplomanın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınacağını açıkladı.

İptal Gerekçeleri ve Soruşturma Süreci

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan kararın gerekçeleri açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın' hazırladığı rapora dayanan inceleme sonucunda, 1990 yılı itibarıyla mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının iptal edilmesine karar verildi. Açıklamada, 'Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının iptali yapılmıştır' denildi.

Bu karar doğrultusunda, iptal edilen diplomaların yanı sıra, üniversite bünyesindeki tüm fakültelerdeki yatay geçişler ile ilgili detaylı incelemelerin de devam edeceği belirtildi.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar üzerine bir soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında İmamoğlu, savcılığa ifade vermişti. Başsavcılığın gönderdiği yazıda ise, İmamoğlu'nun diplomasının dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli adımların bir an önce atılması gerektiği ifade edildi.