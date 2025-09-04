İstanbul Valiliği: Boğaz kıyılarında 24 Metre ve Üzeri Tekneler İçin Yolcu Alımı Yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden Boğaz'da 24 Metre ve Üzeri Tekneler İçin Karar

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında işletme izni olmayan kıyı yapılarında tam boyu 24 metre ve üzeri günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ile gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların yolcu indirme, bindirme, bağlama ve barınma faaliyetlerinin 8 Eylül itibarıyla yasaklandığını bildirdi.

Kararın Kapsamı

Valilik tarafından alınan ilgili karar Vali Davut Gül imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına, İçişleri birimlerine, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Valilik birimlerine, İstanbul CİMER Hizmet Bürosu, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili odalara gönderildi.

Kararda, İstanbul Boğazı'nın doğal, tarihi ve coğrafi özellikleri nedeniyle stratejik öneme sahip olduğu ve bölgede yoğun denizcilik faaliyetleri yürütüldüğü vurgulanırken, son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri ve kontrolsüz faaliyetlerin can ve mal güvenliği ile kamu düzeni açısından ciddi riskler doğurduğuna dikkat çekildi.

Neden Alındı

Kararda; yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali ve yetersiz teknik altyapıların önemli güvenlik sorunlarına yol açtığı ifade edildi. Valiliğin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde kamu düzenini, çevre sağlığını ve can mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilerek başvurulan mevzuat arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/B ve 66. maddeleri, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Deniz Turizmi Yönetmeliği, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Kanunu ve ilgili Uygulama Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikler yer aldığı aktarıldı.

Uygulama ve Denetim

Valilik kararına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü) tarafından işletme izni verilmeyen kıyı yapıları üzerinde tam boyu 24 metre ve üzeri teknelerin yolcu indirme ve bindirme faaliyetleri yasaklandı. Bu faaliyetlerin yalnızca kıyı tesisi işletme izni bulunan yerlerde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

İstanbul Boğazı Anadolu ve Avrupa kıyılarında bağlama ve barınma yaparak deniz ve kara trafiğini olumsuz etkileyen ve kıyı tesisi izni olmayan yerlerden usulsüz altyapı hizmetleri (elektrik, su, atık alımı vb.) sağlayan söz konusu tekneler için, kıyı tesisi işletme izni bulunan alanlar barınma ve bağlama amacıyla belirlendi. Kıyı tesisi işletme izni bulunmayan yerlerde yasa dışı bağlama ve barınma yasaklandı.

Kararın uygulamaya konulma tarihi 8 Eylül olarak belirlendi. Kararın etkin uygulanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası ve ilgili tüm kurumlar Valilik koordinasyonunda eşgüdüm halinde hareket edecek. Ayrıca Valilik bünyesinde kurulacak Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu tarafından düzenli denetimler gerçekleştirilecek.

Kararda, karar kapsamına giren deniz taşıtlarının boşaltacağı kıyı alanlarına hangi boyda olursa olsun hiçbir deniz aracının bağlanmamasının sağlanacağı; karara aykırı faaliyetlerde bulunan deniz turizmi araçları ve işletmecileri hakkında 618 sayılı Limanlar Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımların, yetkili birimlerce tespit edilmesi halinde Bölge Liman Başkanlığı tarafından derhal uygulanacağı belirtildi.

Son olarak kararın, kamu düzeni ve asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi, altyapı güvenliğinin sağlanması ile deniz turizmi faaliyetlerinin yasal, çevreci ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amaçları doğrultusunda alındığı ve İstanbul sınırları içindeki tüm kıyı yapılarında uygulanacağı, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin karara uymakla yükümlü olduğu vurgulandı.