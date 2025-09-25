İstanbul Valiliği: Fahiş Fiyat ve Stokçuluk Denetimlerinde 321 milyon 326 bin 838 TL Ceza

İstanbul'da 2025'in ilk 9 ayında 58 bin 284 işletme denetlendi, 101 bin 493 üründe aykırılık tespit edilerek 321 milyon 326 bin 838 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:54
İstanbul Valiliği'nden Fahiş Fiyat, Stokçuluk ve Etiket Denetimi Açıklaması

İstanbul Valiliği, kent genelinde yürütülen fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketleri denetimlerinin sonuçlarını paylaştı. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, denetimlerin Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdüğü ifade edildi.

Denetimlerin kapsamı ve bulgular

Açıklamaya göre, 2025 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen denetimlerde 58 bin 284 işletme incelendi. Bu denetimler kapsamında toplam 7 milyon 131 bin 56 ürün kontrol edildi.

Denetlenen ürünlerden 101 bin 493'ünde aykırılık tespit edilirken, bu kapsamda işletmelere toplam 321 milyon 326 bin 838 lira idari para cezası uygulandı.

Kararlılık vurgusu

Valilik açıklamasında, fahiş fiyat ve stokçuluk yoluyla haksız kazanç sağlamaya çalışan kişi ve kurumlarla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edileceği vurgulandı.

