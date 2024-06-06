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İstanbul Valiliği: İstanbul’da ormanlık alanlara girişler yasak!

İstanbul Valiliği, İstanbul’da ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmış olduğunu açıkladı. Valilik kararına göre 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında, ormanlık alanlara giriş yapılamayacak.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 14:48
İstanbul Valiliği: İstanbul’da ormanlık alanlara girişler yasak!

İstanbul Valiliği, yazın gelişi ile birlikte, İstanbul’da ormanlık alanlara girişlerin arttığına ve orman yangınları açısından bu durumun bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, İstanbul’da ormanlık alanlara girişi yasakladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında, İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasak olacak.

Öte yandan yapılan açıklamaya göre, İstanbul’daki piknik ve mesire alanlarında, tabiat parkları ve korularda, park ve eko turizm noktalarında, vatandaşlar çeşitli etkinliklerde bulunabilecek.

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