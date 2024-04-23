İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs kararı: “Başka bir alanda kutlanacak”

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının Taksim Meydanı’nda yapılması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunmuştu. Konuya dair valilikten açıklama geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarının, Taksim Meydanı hariç başka bir alanda yapılacağını duyurdu.

Vali Gül, "Taksim bu tür etkinlikler için kapalı bir yer. Daha önce de Taksim'de kutlama yapılmayacağını söyledik. 1 Mayıs için Taksim'in dışında bir alan belirlenecek" dedi. Belirlenen yerin ise bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.