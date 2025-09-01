DOLAR
İstanbul Valiliği'nden Motosiklet Park Alanları Genelgesi

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletler için uygun park alanlarının belirlenmesi ve kaldırımlara park yasağına ilişkin belediyelere genelge gönderdi.

Genelge ve kapsamı

İstanbul Valiliği, motosiklet ve motorlu bisikletlerin şehir içi ulaşımda yaygınlaşması nedeniyle, bu araçlara uygun park alanlarının belirlenmesini içeren bir genelge hazırlayarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi. Genelge, Vali Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne iletildi.

Hukuki dayanak

Genelgede, ilgili mevzuat olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Otopark Yönetmeliği ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'ndaki "Park etmenin yasak olduğu yerler ve haller" başlıklı maddelere dikkat çekildi.

Uygulama ve denetim

Genelgeye göre, trafik akışını etkilemeyecek şekilde ivedilikle motosiklet park alanlarının ilgili belediyelerce belirlenmesi istendi. Kaldırım, yaya yolu ve meydanlarda motosiklet park edilmesine izin verilmeyecek ve trafiğe kapalı olan alanlara motosikletle girişe kesinlikle müsaade edilmeyecek.

Belirtilen konuların başta kaymakamlar ve sorumlu amirlerce titizlikle takip edileceği vurgulandı. Denetimlerin ilgili kolluk ve zabıta birimlerince yapılması, gösterilen alanlar dışında park eden araç sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

