İstanbul Valiliği'nden Okullar Öncesi Sahipsiz Köpeklerin Acil Toplatılması Kararı

Valiliğin kararı ve gerekçesi

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan sahipsiz köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle acilen toplanmasına karar verdi.

Mevzuat referansı

Kararda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 30 Temmuz 2024'te ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 13 Aralık 2024'te Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verildiği vurgulandı. Kararda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesindeki şu hüküm aktarıldı: "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur."

Ayrıca, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığıyla yer alan 7. maddenin (a) bendinde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların 5199 sayılı kanun gereğince toplanarak hayvan bakım evlerine götürülmesinin yerel yönetimlerin görevi olduğuna dikkat çekildi.

Denetimler ve uygulama

Mevzuatların yürürlüğe girmesiyle oluşturulan komisyonun ilk toplantısını 10 Mart 2025'te yaptığı ve düzenlenen ilk raporun bakanlığa sunulduğu belirtildi. Kararda, komisyonun bu tarihten itibaren her ay düzenli olarak denetimler yürüttüğü ve yapılan çalışmaların bakanlığa rapor halinde sunulduğu kaydedildi.

Valiliğin açıklamasından ilgili bölüm şöyle:

"Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır. Ancak, valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, ilimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Kararın muhatapları

Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediye başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve ilgili diğer kurumlara gönderildi.