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İstanbul Valiliği: “Ölü sayısı 29’a yükseldi, 6 kişi gözaltına alındı”

Beşiktaş’ta çok katlı bir binanın girişinde yer alan eğlence merkezinde çıkan yangın nedeniyle, hayatını kaybeden kişi sayısının 29’a yükseldiği ve yaralı olan 1 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 17:40
İstanbul Valiliği: “Ölü sayısı 29’a yükseldi, 6 kişi gözaltına alındı”

İstanbul Beşiktaş’ta, Gayrettepe Mahallesi’nden meydana gelen yangın faciaya dönüştü. İstanbul Valiliği, 29 kişinin çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Valiliğin açıklamasına göre yangın sırasında ölen ve yaralanan kişilerin, tadilatta çalışan işçiler olduğu ifade edildi.

Yangının tam olarak neden çıktığı henüz belirlenemedi. 29 kişinin hayatını kaybettiği yangına dair soruşturma ve incelemeler devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği bildirildi.

Diğer yandan olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığına dair bilgi verildi. Gözaltına alınanlar arasında, işletme müdürü ve işyeri ortakları da bulunuyor.

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