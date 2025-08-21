İstanbul Valiliği: Stantlarda 'Sesli Yardım Topama' Yasaklandı

SMA ve DMD hastalarına yönelik stantlara ilişkin valilik kararı ve uygulama talimatı

İstanbul Valiliği, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalarının tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla kamuya açık alanlarda kurulmak istenen stantlar ve bu stantlarda yapılan yüksek sesli yardım toplama faaliyetlerine ilişkin yeni bir karar aldı.

Valiliğin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı, ilçe kaymakamlıkları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderdiği yazıda, SMA ve DMD için yapılan yardım toplama taleplerinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce gerekli incelemeler ve hukuki süreçler tamamlanarak izin verildiği hatırlatıldı.

Kararda gelen şikayet ve ihbarlar neticesinde cadde, meydan, metro girişleri ve benzeri yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı, ayrıca 'Bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Kanun hükmü

Kararda 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun 5. maddesi hatırlatılarak; 'Makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tabi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.' hükmünün bulunduğu, bununla birlikte kanun metninde 'stant' ifadesine yer verilmediği vurgulandı.

Valiliğin ilgili kurumlara yönelik talimatında, ilimimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir denildi ve SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın şu hususlara dikkat edilmesi istendi:

Metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durak ve istasyonları, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlar, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerler ile güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde kurulan tüm stantlar kaldırılacak ve yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.

Kararda ayrıca başta kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiplerinden bu tür faaliyetlere ağırlık verilmesi, denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.