İstanbul Valisi Davut Gül 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tebrikleri Kabul Etti

Tören İstanbul Valiliği'nde düzenlendi

İstanbul Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Törene Vali Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile vali yardımcıları, general ve amiraller, başsavcılar, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, başkonsoloslar, dini liderler, şehit yakınları ve valilik çalışanları katıldı.

Gül, Ersay ve Aslan, törende katılımcıların tebriklerini kabul etti.

