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İstanbul Valisi Davut Gül, Ada Koçyiğit'i Ziyaret Etti

Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Ada Koçyiğit'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 21:59
İstanbul Valisi Davut Gül, Ada Koçyiğit'i Ziyaret Etti

Vali Gül'den Anlamlı Ziyaret

İstanbul Valisi Davut Gül, Bitlis'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemesi üzerine göz ameliyatı olan 9 yaşındaki Ada Koçyiğit'i hastanede ziyaret etti.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ziyarette Vali Gül, Ada'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdi. Küçük kız, Vali Gül'e bisiklet istediğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisini ifade etti.

Ailelerin Umut Arayışı

Maddi zorluklar içerisinde olan Koçyiğit ailesi, kızlarının tedavisi için Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşarak yardım istemişti. Ada, "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankart açarak dikkat çekti.

Cumhurbaşkanının Duyarlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada ile ilgilenilmesi için gerekli talimatları vermesinin ardından yapılan görüşmeler sonucunda Koçyiğit’in Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilmesine karar verildi.

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