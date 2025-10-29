İstanbul Valisi Davut Gül Cumhuriyet'in 102. Yılında Tebrikleri Kabul Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 29 Ekim'de İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü tebriklerini kabul etti; törene üst düzey komutanlar ve kurum temsilcileri katıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 11:11
İstanbul Valiliği'ndeki 29 Ekim kabul töreni

İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Törene; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, başkonsoloslar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Vali Gül, tebrikleri kabulünün ardından kutlama ve resmi geçit töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçti.

İstanbul Valisi Davut Gül (sağda), Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

