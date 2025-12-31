İstanbul Valisi Davut Gül: Yılbaşı Tedbirleriyle Hemşehrilere Güvenlik

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde görev yapan polisleri ziyaret etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Nail Anlar, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile beraberindeki heyet de yer aldı.

Köprüden geçen vatandaşların yeni yılını kutlayan Vali Gül, görevlilere ve vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.

Ziyaretteki açıklamalar ve tedbirler

Vali Gül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada: "Kamu görevlileri olarak şehrimizde hemşerilerimizin huzur içinde yeni yıla girmesi için bütün tedbirleri aldık" dedi ve alınan tedbirlere ilişkin detayları paylaştı.

Vali Gül, şehir genelinde 1661 denetim noktasının bulunduğunu, 725 kara aracımız, 37 deniz unsurumuz, 4 helikopterimiz ve 50 bin 427 mesai arkadaşımızın görevde olduğunu söyledi. Tüm hastanelerin 7/24 sağlık hizmeti verdiğini; 340 istasyonda, 1304 sağlık personelinin 112 hizmetini sürdürüyor olduğunu belirtti.

Ayrıca AFAD, AKOM, itfaiye, zabıta, Tarım İl Müdürlüğü (saha denetimlerinde 813 personel), Ticaret İl Müdürlüğü (90 personel) ve göç idaresi başta olmak üzere tüm kurumların görev başında olduğunu, elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme arızalarına müdahale için nöbetçi ekiplerin hazır bulunduğunu vurguladı.

Vali Gül, karla mücadele ekipleri, Karayolları, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin trafik çalışmalarının sürdüğünü, gürültüyle ilgili denetimlerin sabaha kadar devam edeceğini belirterek alandaki personele teşekkür etti.

Konuşmasının devamında Vali Gül, "İnşallah bir sonraki sene başta Gazze olmak üzere dünyada zulümlerin ortadan kalktığı bir sene yaşamış olacağız. Bu vesileyle bizim özgürce yaşamamıza sebep olan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. İstanbullu hemşerilerimizin yeni yılını tebrik ediyoruz." sözleriyle yeni yıl dileklerini iletti ve "Tekrardan iyi yıllar diliyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

