İstanbul Valisi Gül, Emniyet Verilerini Açıkladı: Göç Mücadelesi ve Suç Oranlarındaki Düşüş

Vali Gül, İstanbul'un Emniyet Verilerini Paylaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, bu yılın ilk dört ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. Gül, mobil göç noktalarında sorgulanan yabancı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 arttığını, düzensiz göçmen sayısının ise %20 azaldığını ifade etti. Bu durumun, İstanbul'un gündeminde göç konusunun düşüşte olduğunu gösterdiğini belirtti.

Deprem ve Afet Yönetimi

23 Nisan'da Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme de değinen Gül, hiçbir can kaybı yaşanmadan önemli bir sınav atlatıldığını belirtti. Kurumsal kapasiteleri artı ve eksi yönleriyle değerlendirerek, toplam 117 bin kişiyle 7/24 vatandaşların ihtiyaçlarını takip ettiklerini vurguladı.

Suç Oranlarındaki Düşüş

Vali Gül, asayiş alanında mücadelelerine de değinerek, kişilere karşı işlenen 8 suçta geçen yılın aynı dönemine göre %10'a yakın azalma yaşandığını, aydınlatma oranının ise %99,3'e yükseldiğini aktardı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda %27,6 oranında düşüş gözlemlendiğini belirtti. Kapkaçta %47, otodan hırsızlıkta %58, yankesicilikte %45 ve evden hırsızlıkta %41 oranlarında düşüş yaşandığını ifade etti.

Ruhsatsız Silahlarla Mücadele

Ruhsatsız silahlar ile mücadeleye dikkat çeken Gül, bu yılın ilk dört ayında ele geçirilen ruhsatsız silah sayısında yüzde 17 artış olduğunu ve tutuklamaların %85 oranında yükseldiğini aktardı.

Organize Suçlarla Mücadele

Organize suçlarla ilgili operasyonların %42 arttığını belirten Gül, cezai işlem uygulanan izinsiz konut sayısının önceki yılın 13 katını aştığını vurguladı. Huzur ve güven için tüm organize suçlara karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi.

Uyuşturucu ile Mücadele

Uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili veriler paylaşan Gül, ele geçirilen uyuşturucu hap miktarının 5 kat, kenevir miktarının ise 7 kat arttığını ifade etti. Bu mücadelede toplumun bilinçleneceği projelere önem verdiklerini dile getirdi.

İş Kazaları ve Trafik Güvenliği

Gül, trafikteki ölümlü kaza sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %9 düştüğünü belirtirken, Güvenlik kuvvetlerinin her alanda denetimlerini artırdığını ifade etti. Göçle ilgili verilere de değinen Gül, 1 milyon 17 bin 726 yabancının İstanbul'da yaşadığını belirterek, kaçak göçle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Vali Gül, İstanbul'u daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapma inancını dile getirerek, tüm paydaşlara teşekkür etti. Yanında Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'in bulunduğu toplantı, önemli mesajlarla sona erdi.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da bu yılın ilk dört ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. Gül'e Dr. Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar (solda) ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda) eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da bu yılın ilk dört ayına ilişkin güncel emniyet verilerini açıkladı. Gül'e Dr. Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar (solda) ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda) eşlik etti.