İstanbul Valisi Gül, Emniyet Verilerini Açıkladı: Huzur İçin Tedbirler Artıyor

İstanbul Valisi Gül, Emniyet Verilerini Açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk altı ayına dair emniyet verilerini Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Gül, sahil ve plajların güvenliğini sağlamak adına denetimlerin artırıldığını vurguladı ve son bir ayda meydana gelen 42 boğulma vakasına dikkat çekti.

Boğulma Vakalarında Artış

Vali Gül, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız uyarılara ve aldığımız tedbirlere rağmen maalesef son bir ayda 42 boğulma vakası meydana geldi, 15 kişi hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Suç Oranları ve Güvenlik Tedbirleri

Gül, kentin huzur ve güvenliği için emniyetin büyük önem taşıdığını belirtti. İlk altı ayda kişilere karşı işlenen suçların toplamda %9 oranında azaldığını kaydeden Gül, aydınlatma oranının %99,4 seviyesine çıktığını duyurdu. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da %26’lık bir azalma yaşandığını ekleyerek, “İstanbul’umuz düne göre daha huzurlu, daha güvenli.” dedi.

Silah ve Organize Suçlarla Mücadele

Gül, bu yılın ilk altı ayında ele geçirilen 8 bin 323 silahın, geçtiğimiz yıla oranla %23 arttığını belirtti. Ayrıca silahla işlenen suçların %90'ından fazlasının ruhsatsız silahlarla gerçekleştirildiğinin altını çizen Gül, çökertilen suç çetesi sayısının %30 oranında arttığını kaydetti.

Trafik Kontrolleri ve Güvenlik Önlemleri

İstanbul'da trafik denetimlerinin de arttığını belirten Gül, “5 bin 245 personel ve 946 ekibimizle trafikte denetim ve önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz.” dedi. Bu önlemler sayesinde ölümlü kaza ve can kaybı sayılarında düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Orman Yangınları ve Gürültü Cezaları

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riskini en aza indirmek için önlemlerin artırıldığına işaret eden Gül, piknik ve mesire alanlarında ateş yakmanın yasaklandığını belirtti. Ayrıca, kişisel müzik yayın cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'da bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda kentin ilk 6 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'da bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen toplantıda kentin ilk 6 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini kamuoyuyla paylaştı.