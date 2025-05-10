İstanbul Valisi Gül, Metrobüs Kazasında Yaralananları Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Gül, Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda iki metrobüsün çarpışması sonucu yaralanan kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Beykent Üniversite Hastanesi'nde Ziyaret

Vali Gül, ilk olarak Beylikdüzü Devlet Hastanesini ardından da Beykent Üniversite Hastanesini ziyaret ederek yaralılara moral verdi. Hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi alarak, yaralılara destek oldu.

Ziyaret sırasında Vali Gül'e, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da eşlik etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Davut Gül (ortada), Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasında yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.