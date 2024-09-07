İstanbul Vaniköy'de Ruhsatsız Yapıların Yıkımı Tamamlandı

Vaniköy'de Yıkım Süreci Tamamlandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Vaniköy'de, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde gerçekleştirilen izinsiz inşaat faaliyetleri sonlandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, yıkım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yıkım Çalışmaları Hızla Devam Ettı

Yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyetleri tespit edilen bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkım işlemleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleriyle birlikte gerçekleştirildi. Yıkım işlemleri üç gün sürerek tamamlandı.

Yıkım Sonrası İstikrar ve Düzenleme

Batur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Vaniköy'de tespit ettiğimiz ruhsatsız yapılar yıkılmıştır. Önümüzdeki süreçte yıkıntıların taşınması ve doğal alan düzenlemeleri yapılacaktır. İstanbul Boğazı'nın korunmasına katkıda bulunalım" ifadelerini kullandı.

İnşaat Hakkında Geçmiş İhlaller

Bölgedeki izinsiz inşaat, İBB'nin izniyle başladığı tespit edilerek durdurulmuştu. İnşaatın gerçekleştirildiği alanın yakın zamanda başka bir şahıs tarafından satın alındığı anlaşılmıştır. İBB, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuş olup, inşaat sahibi hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, söz konusu yapıların imar kirliliğine yol açtığı ve koruma altındaki alanlara zarar verdiği belirtilmiştir. Süreç titizlikle takip edilmektedir.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alanda yıkım çalışmaları devam ediyor.