İstanbul ve Ankara'yı sevindiren gelişme: Buz gibi soğuklara kısa bir ara

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İSTANBUL VE ANKARA İÇİN MÜJDE GELDİ. METEOROLOJİ AÇIKLAMA YAPTI. SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELİYOR. SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA YURDU TERK EDİYOR

Türkiye'den yağmur yağıyor ve sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Dairesi'nden açıklama yayımlandı. İstanbul'da 15 dereceye yükselen sıcaklıklar Ankara'da da artıyor. Antalya çevresinde sağanak yağış bekleniyor. İşte yapılan o açıklama...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Müdürlüğü'nde hava tahmincisi Cengiz Çelik, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin neredeyse tamamını etkileyen soğuk yağış sisteminin kuzeydoğuya doğru ilerlediğini söyledi. Hareket ettiğini söyledi. Sistemin Salı gününden itibaren ülke genelinde kullanıma sunulması bekleniyor.

"Ancak Salı sabahından itibaren Ege kıyılarından gelecek yeni bir ılık yağış sisteminden etkileneceğiz" diyen Çelik, sistemin Ege Bölgesi'ne daha fazla yağış getireceğini, bunun da Ege Bölgesi'ne daha fazla yağış getireceğini ifade etti. Batı Akdeniz ise salı günü olacak.

Çelik, çarşamba ve perşembe günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde yağışların yağacağını, batı bölgelerde ise yağışların zaman zaman şiddetleneceğine dikkat çekti.

Başbakan Çelik, salı günü Çanakkale-Muğla arasının yanı sıra Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok şiddetli yağış beklendiğini belirterek, şöyle konuştu: ``çarşamba günü Marmara bölgesi, Ege Denizi, Antalya civarı; yağmur yağacak'' bölgede" dedi. Batı bölgede rüzgarlar artık durmuş olsa da "Bu sistemin Salı akşamından itibaren güneybatı rüzgarlarını saatte 80 km'ye kadar varan rüzgar hızlarıyla Marmara ve Ege Denizi'ne getirmesi bekleniyor" dedi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Çelik, çarşamba günü güneybatıdan Marmara, Ege Denizi ve Batı Karadeniz'de hızı 80 kilometreyi bulan fırtınanın beklendiğini ifade etti.

"Bu fırtınanın şiddetine bakarsak geçtiğimiz günlerde hafta sonunda etkileyen sistem yer yer saatte yüz kilometrenin üzerine çıkmıştı. Şu anda onun kadar değil ancak ona yakın. 80 kilometre saatlik rüzgar beklentimiz var. Ayrıca bu sistemle birlikte sıcaklıklar batıdan başlayarak hızla artacak. Çarşamba günü için batı ve iç bölgelerde sıcaklar mevsim normallerine yaklaşacak. Çarşamba ve perşembe günleri ise artık yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine çıkmış olacak. Hatta çarşamba günü batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece kadar üzerine çıkmasını bekliyoruz."

Hava tahmin uzmanı Çelik, sistemin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelere yağış bırakmayacağını sözlerine ekleyerek, "Biraz bulutlanma belki görülebilir ama önümüzdeki bir haftalık süreçte deprem bölgesinde bir yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar artık yükseldi. Deprem bölgesinde çoğunlukla 18-20 dereceleri göreceğiz" ifadelerini kullandı.

DENİZ TAŞMALARINA DİKKAT

Çelik, Hatay'ın İskenderun ilçesi ve Batı Karadeniz'de denizde su baskını beklenmediğini vurgulayarak, "Ancak çarşamba günü Ege'nin güneyi ve Antalya çevresinde böyle bir risk var." Oradan rüzgârın tekrar güneybatıdan esmesi bekleniyor.'' Rüzgârın güneybatı yönünden esmesi bekleniyor. "Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz kıyılarında rüzgâr hızı maksimum 80 km/saat olacak şekilde kuvvetli rüzgarlar görülecektir."

İSTANBUL VE ANKARA'DA ARTIYOR

Çelik, İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklendiğini, özellikle çarşamba günü kuvvetli yağış beklendiğini vurguladı.

"İstanbul'da sıcaklıklar Salı gününden bu yana hızla artıyor. Salı günü sıcaklık 16 dereceye ulaşacak ve hafta sonuna kadar 15-16 derece civarında kalacak. Ankara'da sıcaklık şu anda mevsim normallerinin altında. En yüksek sıcaklık 4-5 derece olacak. Salı Bugün 6 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü sıcaklığın 12 derece, perşembeden sonraki 3-4 gün boyunca ise 14-15 derece olmasını bekliyoruz."

Tatil bölgesini değerlendiren Çelik, sistemin Batı Akdeniz de dahil olmak üzere özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışlar getireceğini belirterek, "Bu nedenle batı ve batı kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor." Önümüzdeki 3-4 gün boyunca güney sahiline gidin. Kuvvetli güneybatı rüzgarı, "Güneybatı rüzgarlarının da etkisiyle güney sahilinde hava şartları biraz daha yağışlı ve rüzgarlı olarak nitelendirilebilir" dedi.