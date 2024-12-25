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İstanbul ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı

Marmara Bölgesi ve İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor, dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:12
İstanbul ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı

Marmara'nın Batısı ve İstanbul İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin batısı ile İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden sonra ise İstanbul'da fark edilir şekilde, Avrupa Yakası'nın kuzey ve batısında, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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