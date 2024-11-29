İstanbul Zirvesinde Gazze'nin Geleceği Konuşuldu

İstanbul'daki Zirvede Gazze'nin Geleceği Tartışıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen "Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi", Gazze'deki insani kriz ve yeniden inşa temalarını masaya yatırdı. Uzmanlar, uluslararası kamuoyunun Gazze'deki soykırımın durdurulması ve bölgenin yeniden inşası için acil müdahalede bulunması gerektiğini vurguladı.

Gazze’deki Krizin Ciddiyetine Dikkat Çekildi

Oturumun moderatörlüğünü üstlenen Dr. Abdulfatah Mohammed, katılımcıların Gazze’deki durumu değerlendirmesini sağladı. Muhammed Khalid Sayed, Gazze'deki insani krizin boyutlarının akıl almaz hale geldiğini ve temel ihtiyaçların karşılanmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

Sayed, Gazze'nin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu, insani yardımların ulaşması için hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon sağlanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Güney Afrika'nın, İsrail'in işlediği soykırım nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtığını ve mahkemenin kararlarına İsrail'in riayet etmediğini vurguladı.

Uluslararası Hukukun Gereklilikleri

Oturuma katılan Doç. Dr. Buğra Sarı, Gazze’de bir soykırımın işlendiğini ve uluslararası sözleşmelere göre çocukların öldürülmesinin soykırım kapsamına girdiğini belirtti. Sözlerine devam eden Sarı, İsrail'in hedef gözetmeksizin bomba yağdırdığı ve yaklaşık 2 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Sarı, Filistin'de soykırımın sona ermesi için sorunların temeline inilmesi gerektiğini kaydederek, aksi takdirde sürdürülebilir yardımların sağlanamayacağını ifade etti. Ayrıca, uluslararası medyanın, bölgesel savaş risklerine odaklanmasının Gazze halkını unutturmaması gerektiğini vurguladı.

Sonuç Olarak

Zirveden çıkan sonuçlar, uluslararası kamuoyunun Gazze'deki duruma duyarsız kalmamaları ve insani yardımların etkin bir şekilde ulaşabilmesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiği yönündeydi. Uzmanlar, umutlarını koruyarak Gazze’nin geleceği için işbirliği yapılması gerektiğini yinelediler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.