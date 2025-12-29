DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,55 0,14%
ALTIN
6.156,62 1,52%
BITCOIN
3.767.601,63 -0,16%

Patnos’ta Tüm Yollar Ulaşıma Açıldı: 93 Köy Yolu Yeniden Hizmette

Patnos’ta yoğun kar yağışının ardından Kaymakamlık ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ilçe merkezi ve 93 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:35
Patnos’ta Tüm Yollar Ulaşıma Açıldı: 93 Köy Yolu Yeniden Hizmette

Patnos’ta Tüm Yollar Ulaşıma Açıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Patnos Kaymakamlığı ile Patnos Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu ilçe genelinde kapalı yol kalmadı.

Karla Mücadele Çalışmaları Tamamlandı

Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine yerel yönetimler sahaya tam kadro indi. Merkez ve kırsalda eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ulaşım ağı kısa sürede normale döndürüldü.

93 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Ulaşıma kapanan 93 köy yolu, Patnos Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden ulaşıma açıldı. İş makineleriyle gece gündüz sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı en uzak yerleşim birimlerine kadar ulaşım sağlandı.

Belediye Ekiplerinin Çalışması

İlçe merkezinde Patnos Belediyesi ekipleri ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını tamamladı.

Başkan Taşkın'dan Açıklama

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, merkez ve kırsalda yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirtti. Taşkın, ekiplerin olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

PATNOS’TA TÜM YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

PATNOS’TA TÜM YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trikoblastik Sarkom Sakarya'da Tedavi Edildi: Dünya'da 3. Vaka
2
Osmangazi’de Karla Kapanan Yollara Anında Müdahale: Ulaşım Aksamıyor
3
Ağrı Diyadin'de Köy Okullarına Waffle Sürprizi
4
Iğdır’da Kapanan Köyde Yaralanan Vatandaş Hastaneye Ulaştırıldı
5
Türk Kızılay: 2025'te 3 Milyon Ünite Kan — Adana Her Zaman İlk Üçte
6
Çine'de Zincir Marketlere Sıkı Denetim: Raf ve Kasa Fiyatları Kontrol Edildi
7
Vize'de Gıda Denetimleri Sıkılaştı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı