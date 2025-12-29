Patnos’ta Tüm Yollar Ulaşıma Açıldı: 93 Köy Yolu Yeniden Hizmette

Patnos’ta Tüm Yollar Ulaşıma Açıldı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yürütülen karla mücadele çalışmaları tamamlandı. Patnos Kaymakamlığı ile Patnos Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu ilçe genelinde kapalı yol kalmadı.

Karla Mücadele Çalışmaları Tamamlandı

Kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilemesi üzerine yerel yönetimler sahaya tam kadro indi. Merkez ve kırsalda eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ulaşım ağı kısa sürede normale döndürüldü.

93 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Ulaşıma kapanan 93 köy yolu, Patnos Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasıyla yeniden ulaşıma açıldı. İş makineleriyle gece gündüz sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı en uzak yerleşim birimlerine kadar ulaşım sağlandı.

Belediye Ekiplerinin Çalışması

İlçe merkezinde Patnos Belediyesi ekipleri ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını tamamladı.

Başkan Taşkın'dan Açıklama

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, merkez ve kırsalda yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma kapalı yol bulunmadığını belirtti. Taşkın, ekiplerin olası yeni yağışlara karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

