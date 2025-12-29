DOLAR
Merkezin Seninle Güzel Projesi Diyadin'de: Gençlik Merkezi Atatürk Ortaokulu’nda Tanıtıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde yürütülen 'Merkezin Seninle Güzel' projesiyle Gençlik Merkezi, Atatürk Ortaokulu öğrencilerine sportif, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:38
Merkezin Seninle Güzel Projesi Diyadin'de: Gençlik Merkezi Atatürk Ortaokulu’nda Tanıtıldı

Merkezin Seninle Güzel Projesi Diyadin'de: Gençlik Merkezi Atatürk Ortaokulu’nda Tanıtıldı

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gençlere yönelik yürütülen Merkezin Seninle Güzel Projesi kapsamında önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimini desteklemeyi amaçlayan çalışmaların tanıtılmasına odaklandı.

Ortaklık ve hedefler

Etkinlik, Ağrı Diyadin Gençlik Merkezi ile İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Proje çerçevesinde, Atatürk Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelinerek merkezde yürütülen sportif, kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Faaliyet tanıtımı ve öğrenci katılımı

Toplantıda, gençlerin sosyal, fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kurslar ve projeler öğrencilere aktarıldı. Gençlerin ilgi alanlarına yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı ve öğrenciler yetkililere merak ettikleri soruları yöneltti.

Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi ve aktif katılım dikkat çekerken, karşılıklı soru-cevaplarla samimi bir ortam oluştu. Gençlerin enerjisi ve heyecanı etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Yetkililerin mesajı ve etkinliğin sonu

Yetkililer, bu tür çalışmalarla gençlerin kendilerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal hayata daha aktif katılmalarına destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Diyadin Gençlik Merkezi olarak gençlerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayan yetkililer, benzer etkinliklerin ilçe genelindeki okullarda devam edeceğini ifade etti.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

