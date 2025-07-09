İstanbullular Dikkat! İstinye-Çubuklu Vapuru Tarih Oldu

İstanbul'un trafik sorunundan bir nebze olsun kaçmak isteyen sürücüler için önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her gün on binlerce kişinin kullandığı İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattını tamamen kapatma kararı aldı.

İstinye-Çubuklu Hattı İptal Edildi

İstanbul Şehir Hatları tarafından işletilen bu hat, Sarıyer ile Beykoz ilçeleri arasında önemli bir köprü işlevi görüyordu. Özellikle sabah ve akşam işe gidiş-dönüş saatlerinde, köprülerde oluşan uzun kuyruklardan kaçmak isteyen sürücüler, araçlarını vapura bindirerek kısa sürede karşıya geçmenin avantajını yaşıyorlardı.

Hafta içi günde karşılıklı olarak 46 sefer düzenleyen bu araç, İBB'nin son kararı doğrultusunda, Temmuz ayının sonu itibarıyla tamamen hizmetten kaldırılacak.

İstanbul Deniz Dolmuşu Düzenlenecek

Yapılan açıklamaya göre, arabalı vapur seferleri yerine, yaya yolcular için yeni bir sistem olan "Deniz Dolmuşu" seferleri devreye alınacak. Ancak bu yeni düzenleme, araçlarıyla seyahat eden on binlerce sürücünün sorununa yanıt veremeyecek gibi görünüyor.

Artık sürücüler, karşıya geçmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalacak. Bu da İstanbul'un trafik yoğunluğunu daha da artıracak bir durum olarak değerlendiriliyor.