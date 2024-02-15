İstanbullular dikkat! Sabah saatlerinde başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek

İSTANBUL’DA YAĞMUR ALARMI: 30 SAAT KESİNTİSİZ YAĞACAK

İstanbul, Türkiye’nin en büyük ve en canlı şehri olarak her zaman ilgi odağı oluyor. Fakat, bugün şehrin üzerine çöken yağmur bulutları, İstanbulluların hayatını olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, şehirde beklenen yağışlar, gün içinde ara ara şiddetlenerek sürecek.





YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da perşembe günü başlayan yağışlar 30 saat boyunca durmayacak. İstanbul’un pek çok bölgesinde hava sıcaklıkları en düşük 6 derece, en yüksek 12 derece arasında seyredecek. Özellikle Kartal bölgesinde en yüksek sıcaklık 12 dereceye çıkarken, Başakşehir, Çatalca ve Sultanbeyli gibi bölgelerde en düşük sıcaklıklar 6 derece civarında olacak.

YARIN DA YAĞMUR VAR

Alınan bilgilere göre İstanbul’da yarın da hava durumu kapalı olacak, şehirde yağmur görülecek. Hava sıcaklığı 10 derece dolaylarında olurken, yağış olasılığı %45 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 3.58 KM/S ile 4.26 KM/S arasında olurken, nem oranı %70 dolaylarında olacak.

TRAFİK SORUNU ARTACAK

İstanbul’da kesintisiz devam edecek yağışlarla birlikte, özellikle şehrin kronikleşen trafik problemi daha da büyüyecek. Uzmanlar, acil durumu olmayanların, özel araçlarını kullanmak yerine toplu ulaşımı tercih etmelerini öneriyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat İstanbul ilçe ilçe hava tahminlerine göre:

- Adalar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Arnavutköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Ataşehir: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Avcılar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Bağcılar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Bahçelievler: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Bakırköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Başakşehir: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 7 derece

- Bayrampaşa: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Beşiktaş: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Beykoz: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Beylikdüzü: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Beyoğlu: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Büyükçekmece: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Çatalca: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Çekmeköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Esenler: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Esenyurt: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Eyüpsultan: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Fatih: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Gaziosmanpaşa: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Güngören: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Kadıköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Kağıthane: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Kartal: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 12 derece

- Küçükçekmece: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Maltepe: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Pendik: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Sancaktepe: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Sarıyer: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Silivri: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Sultanbeyli: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Sultangazi: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Şile: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Şişli: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Tuzla: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Ümraniye: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Üsküdar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Zeytinburnu: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece