Bist 100
9.211,91 1%
DOLAR
30,76 0,05%
EURO
33,13 0,33%
ALTIN
1.974,39 0,33%

İstanbullular dikkat! Sabah saatlerinde başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek

İstanbul’da perşembe gününden itibaren başlayan yağışlar 30 saat boyunca aralıksız sürecek. Şehirde sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek. Yarın da yağmur bekleniyor. Yağışlar trafik sorununu artıracak.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:14
İstanbullular dikkat! Sabah saatlerinde başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek

İSTANBUL’DA YAĞMUR ALARMI: 30 SAAT KESİNTİSİZ YAĞACAK

İstanbul, Türkiye’nin en büyük ve en canlı şehri olarak her zaman ilgi odağı oluyor. Fakat, bugün şehrin üzerine çöken yağmur bulutları, İstanbulluların hayatını olumsuz etkileyebilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarına göre, şehirde beklenen yağışlar, gün içinde ara ara şiddetlenerek sürecek.

hava-durumu

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre İstanbul’da perşembe günü başlayan yağışlar 30 saat boyunca durmayacak. İstanbul’un pek çok bölgesinde hava sıcaklıkları en düşük 6 derece, en yüksek 12 derece arasında seyredecek. Özellikle Kartal bölgesinde en yüksek sıcaklık 12 dereceye çıkarken, Başakşehir, Çatalca ve Sultanbeyli gibi bölgelerde en düşük sıcaklıklar 6 derece civarında olacak.

YARIN DA YAĞMUR VAR

Alınan bilgilere göre İstanbul’da yarın da hava durumu kapalı olacak, şehirde yağmur görülecek. Hava sıcaklığı 10 derece dolaylarında olurken, yağış olasılığı %45 ile %65 arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 3.58 KM/S ile 4.26 KM/S arasında olurken, nem oranı %70 dolaylarında olacak.

TRAFİK SORUNU ARTACAK

İstanbul’da kesintisiz devam edecek yağışlarla birlikte, özellikle şehrin kronikleşen trafik problemi daha da büyüyecek. Uzmanlar, acil durumu olmayanların, özel araçlarını kullanmak yerine toplu ulaşımı tercih etmelerini öneriyor.

hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat İstanbul ilçe ilçe hava tahminlerine göre:

- Adalar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Arnavutköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Ataşehir: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Avcılar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Bağcılar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Bahçelievler: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Bakırköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Başakşehir: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 7 derece

- Bayrampaşa: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Beşiktaş: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Beykoz: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Beylikdüzü: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Beyoğlu: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Büyükçekmece: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Çatalca: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Çekmeköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Esenler: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Esenyurt: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Eyüpsultan: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Fatih: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Gaziosmanpaşa: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Güngören: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Kadıköy: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Kağıthane: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Kartal: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 12 derece

- Küçükçekmece: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Maltepe: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Pendik: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Sancaktepe: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Sarıyer: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Silivri: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Sultanbeyli: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Sultangazi: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Şile: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Şişli: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Tuzla: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

- Ümraniye: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 8 derece

- Üsküdar: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece

- Zeytinburnu: Yağmurlu, en düşük sıcaklık 7 derece, en yüksek sıcaklık 10 derece

İLGİLİ HABERLER

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 1 ölü 19 yaralı
2
Muş'ta kalp yetmezliği olan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
3
MSB F-16'lar hakkında önemli açıklamalarda bulundu! F-16'lar ne zaman gelecek? İşte yanıtı!
4
Sivas Katliamı davasında Anayasa Mahkemesi'nden karar çıktı
5
İstanbullular dikkat! Sabah saatlerinde başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek
6
Erzincan'da meydana gelen maden faciası soruşturmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi

Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

IQ Testi: Üçgen sayısını bul, zekanı ölç! Süre yok, sadece gözünü dört aç!

Oğlak burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

O banka başvuruları açtı! 90 gün ödeme ertelemeli kredi dağıtacak

79 TL’ye 32’li tuvalet kağıdınız hazır! 18 Şubat’a kadar alabilirsiniz

Hamam böceklerini evinizden defedin! Doğal ve pratik yöntemlerle hamam böceklerine veda edin

Yay burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

Altın almak için son tarihi açıkladı! İslam Memiş almayan ağlar diyerek açıkladı

9 banka çıldırdı! Bayram borcu olmasın diye faizler sıfırlandı

Kek kalıbına bunu sürünce kek hop diye çıkıyor! Yapışmama sırrı meğer buymuş

Çeyrek altını olanlar dikkat! İslam Memiş’ten çeyrek altın alacaklara önemli tavsiye: 1 gram altınlar yasaklanacak mı, ne yapmalı?

İndirimli beyaz eşya almak isteyenler CarrefourSA marketlere koşacak! 6.000 TL’den başlayan fiyatlar duyuruldu