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İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!

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İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!
28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında resmi plaka otobüsler ile raylı sistem araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecekler.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle İstanbul ile ilgili hızlı bir karar alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan karara ilişkin şunları söyledi.

İstanbullulara müjde Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!

'İstanbul'da 28 Ekim Cumartesi günü ile 29 Ekim Pazar günü İBB araçlarıyla ulaşım ücretsiz'

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 28-29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul genelinde toplu ulaşım vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Hep beraber nice 100 yıllara.. Ücretsiz geçişler için kartınızı kişiselleştirin."  

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