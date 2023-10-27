İstanbullulara müjde: Toplu taşıma 2 gün boyunca ücretsiz!

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle İstanbul ile ilgili hızlı bir karar alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, alınan karara ilişkin şunları söyledi.





'İstanbul'da 28 Ekim Cumartesi günü ile 29 Ekim Pazar günü İBB araçlarıyla ulaşım ücretsiz'

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 28-29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul genelinde toplu ulaşım vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. Hep beraber nice 100 yıllara.. Ücretsiz geçişler için kartınızı kişiselleştirin."