İstanköy Adası Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Battı

İstanköy Adası'nda Trajik Olay

İstanköy Adası (Kos) açıklarında meydana gelen trajik bir olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonucunda 4 kişi, 2'si çocuk olmak üzere, hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Yunan medyasında yer alan haberlere göre olay, dün akşam saatlerinde İstanköy'ün Fokas sahilinde meydana geldi. Kaza sonrası denizden kurtarılan 27 düzensiz göçmenin varlığı kaydedildi.

Yardım Çalışmaları Sürüyor

Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde, iki kadının yanı sıra 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri denizden çıkarıldı.

Elde edilen bu bilgiler, bölgedeki düzensiz göçmen sorununun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.