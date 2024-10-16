DOLAR
34,21 -0,09%
EURO
37,23 0,02%
ALTIN
2.928,3 0%
BITCOIN
2.293.276,94 -0,51%

İstanköy Adası Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Battı

İstanköy Adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 01:38
İstanköy Adası Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Battı

İstanköy Adası'nda Trajik Olay

İstanköy Adası (Kos) açıklarında meydana gelen trajik bir olayda, düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Olay sonucunda 4 kişi, 2'si çocuk olmak üzere, hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Yunan medyasında yer alan haberlere göre olay, dün akşam saatlerinde İstanköy'ün Fokas sahilinde meydana geldi. Kaza sonrası denizden kurtarılan 27 düzensiz göçmenin varlığı kaydedildi.

Yardım Çalışmaları Sürüyor

Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar neticesinde, iki kadının yanı sıra 3 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri denizden çıkarıldı.

Elde edilen bu bilgiler, bölgedeki düzensiz göçmen sorununun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Filistin İçin Parlamenter Diplomasisi
3
18 yaşından önce sigorta girişi olanlar dikkat! SGK fişini çekti
4
BBC, 155 Çalışanını İşten Çıkardı ve 27 Yıllık Hard Talk Programını Kaldırdı
5
İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Artıyor
6
İstanköy Adası Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Battı

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor