'İstifa ettim' demişti! Hafize Gaye Erkan’ın görevine son! Resmi Gazete’de yayımlandı

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTİFA ETTİ, RESMİ GAZETE'DE DİKKAT ÇEKEN İFADE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ailesi ile ilgili iddiaların ardından görevden affını isteyerek istifa etti. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Erkan'ın istifa ettiğine dair bir ifade yer almazken, "görevden alındı" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Başkan Yardımcısı Fatih Karahan Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararıyla TCMB Başkanlığı'na Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın getirildiği belirtildi.

Resmi Gazete'deki Detay

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. maddesi gereğince görevden alındığı ifade edildi.





Bu ayrıntı, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu ve Erkan'ın istifa mı yoksa görevden alınma mı olduğu konusunda soru işaretleri oluşturdu.