İstinat duvarı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binada yıkım çalışmaları yapılıyordu. Binaya ait molozların kaldırılması esnasında ise istinat duvarının çökmesi nedeniyle 18 yaşındaki Rasim Yılmaz, duvarın altından kaldı. Enkaz altında kalan genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan Rasim Yılmaz’ı kurtarmak için olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiyi enkaz altından kurtarmak için 2 saat boyunca çalışma yürütüldü ancak ekipler, ne yazık ki Yılmaz’ı cansız bedenine ulaşabildi.