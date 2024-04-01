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İstinat duvarı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara’da bir binanın yıkımı ve moloz kaldırıma çalışmaları esnasında, istinat duvarı çöktü. Yaşanan olay nedeniyle 18 yaşındaki genç işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 17:21
İstinat duvarı çöktü: 1 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binada yıkım çalışmaları yapılıyordu. Binaya ait molozların kaldırılması esnasında ise istinat duvarının çökmesi nedeniyle 18 yaşındaki Rasim Yılmaz, duvarın altından kaldı. Enkaz altında kalan genç işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Enkaz altında kalan Rasim Yılmaz’ı kurtarmak için olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiyi enkaz altından kurtarmak için 2 saat boyunca çalışma yürütüldü ancak ekipler, ne yazık ki Yılmaz’ı cansız bedenine ulaşabildi.

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