İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın: 10. Ada'da Plastik Dükkanı Alevlere Teslim

İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'da plastik satan bir dükkanda çıkan yangın, birçok iş yerine sıçradı; itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 07:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:07
Olay ve Müdahale

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nin 10. Ada'sında bulunan bir dükkanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, plastik ürünler satan dükkanda başladı ve bitişik iş yerlerine sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar yaşanırken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; müdahale çalışmaları devam ediyor.

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

