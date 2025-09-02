İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde Yangın: 10. Ada'da Plastik Dükkanı Alevlere Teslim

Olay ve Müdahale

İSTOÇ Ticaret Merkezi'nin 10. Ada'sında bulunan bir dükkanda başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, plastik ürünler satan dükkanda başladı ve bitişik iş yerlerine sıçradı. Bazı iş yerlerinde ufak çaplı patlamalar yaşanırken, bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.

Çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi; müdahale çalışmaları devam ediyor.

