İsveç, Almanya'dan 44 Yeni Leopard 2A8 Tankı Satın Alıyor

İsveç, 44 Leopard 2A8 Tankı İçin Almanya ile Anlaştı

İsveç, Almanya'dan 44 Leopard 2A8 tipi ana muharebe tankı satın alacağını duyurdu. İsveç Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tankların yeni modernizasyon projeleri kapsamında envanterdeki 66 Leopard 2 tankı ile diğer savaş araçlarının kapsamlı bir şekilde modernize edileceği belirtildi.

Modernizasyon Süreci Hız Kazanıyor

Savunma Bakanı Pal Jonson, mevcut güvenlik durumu ışığında 1950'lerden bu yana en kapsamlı modernizasyonun gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu bağlamda, İsveç, yeni üretim tanklar için Fransız-Alman savunma şirketi KNDS ile anlaşma imzaladı.

Mali Yatırımlar ve Hedefler

Tank alımı ve modernizasyon için toplamda 22 milyar kron (yaklaşık 1,9 milyar avro) harcanacağı tahmin ediliyor. Bu yatırımın, ülkenin savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirmesi ve kurulmakta olan dört tugayın tamamlanmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Teslim Tarihleri

Yeni tankların 2028 ile 2031 yılları arasında teslim edilmesi planlanıyor. İsveç'in bu adımı, uluslararası güvenlik dinamikleri karşısında güçlü bir savunma yapısına sahip olma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.