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İsveç'te Filistin'le Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirilen gösteride binlerce kişi bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:03
İsveç'te Filistin'le Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Stockholm'de Filistin'e Destek Protestosu

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 2000 kişi, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

Göstericiler, Savaş Suçlarının Durdurulmasını İstedi

Odenplan bölgesinde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarını durdurması gerektiğini vurguladı. Protesto sırasında "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı. Ayrıca, Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsilen maketler de sergilendi. "Filistin'e Özgürlük" Sloganı Atıldı

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail" ve "İsrail'e boykot" gibi sloganlarla seslerini yükselttiler. Etkinlik, Türkiye’nin işgal altındaki Filistin topraklarına destek verme çağrısı ile sona erdi.

Maratonla Dikkat Çektiler

Gösteri öncesinde, yaklaşık 100 aktivist, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 5 kilometrelik bir maraton koştu. Maraton öncesi yapılan açıklamalarda, aktivist Krister Holm, "Burada barış adına yarıştırmak için toplandık. İsrail’in Filistin’i hedef alan saldırganlığını durdurması gerekiyor" dedi.

Bir diğer aktivist Emma Ekvall ise, "Filistin ve Gazze ile dayanışma için buradayım. Şiddetin durmasını ve oradaki durumun tüm dünyanın bilgisine sunulmasını sağlamalıyız" diyerek, İsrail ürünlerine boykot çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç...

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan kalabalık, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

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