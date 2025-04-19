DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.234.128,79 -0,84%

İsveç'te Yüzlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Toplandı

Stockholm'de topluca protesto eden yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 17:07
İsveç'te Yüzlerce Kişi Filistin'e Destek İçin Toplandı

İsveç'in Başkenti Stockholm'de Filistin Destek Gösterisi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan eylemciler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki ateşkesi sabote eden girişimlerine karşı tepkilerini gösterdiler.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ve “Filistin'de katliam var”, “Özgürlük yakındır”, “Gazze'de soykırım var”, “Gazze için acil süresiz ateşkes” yazılı pankartlarla yürüyüşe geçtiler. Sloganlar atarak ilerleyen kalabalık, İsveç Parlamentosu önüne kadar ulaştı.

İsveçli Aktivistlerin Mesajı

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Malin Akertröm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023’ten bu yana her hafta gösteri düzenlediklerini belirtti. Akertröm, “Gazze'de soykırım ve işgalin devam ettiğini” ifade ederek, “Filistin'e giden insani yardımlar engellendiği için Batı Şeria'da korkunç bir açlık var” dedi.

Akertröm, Batı dünyasının ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki eylemler karşısında şoke olduğunu belirtti. Lakin bu durumu, “Her kötülüğün kökü ABD'dir” diye nitelendirerek, “ABD, İsrail'in Filistin işgaline sponsor olmuştur ve Gazze’deki soykırımı finanse etmektedir” şeklinde ekledi.

Aynı zamanda, Filistin'deki katliama karşı Batı medyasının iki yüzlü bir tavır sergilediğini aktaran Akertröm, “İsrail'in Filistin'de yaptıkları soykırım olmasına rağmen Batı medyası bunu iki ülke arasındaki bir savaş gibi yazıyor” dedi. Ayrıca, İsveç kamu televizyonu ve radyosunun da bu yaklaşımı takip ettiğini vurguladı. Akertröm, medyanın kelime seçiminde İsrail'in istediği şekilde haber yaparak, İsrail propagandasına alet olduğunu belirtti.

Akertröm, olayların seyrinin değişimine dair “İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını bozan da İsrail'dir” diyerek, “İsrail'in rehinelerini kurtarmak gibi bir derdi yok, onlar tüm Gazze'yi yok etmek istiyor” şeklinde konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto...

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Küçük Rehberler Projesi ile Öğrenciler Turistlere Şehirlerini Tanıtıyor
2
Fatih'te Bıçaklanarak Öldürülen Elif Kırav toprağa verildi
3
Afyonkarahisar'da Midibüs ve Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı
4
İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Sonrası Baba Oğlunu Vurdu
5
Kastamonu'da Minibüs ve Tır Çarpıştı: 10 Yaralı
6
Bolu'da Sinema ve Oyunculuk Kampı: Sektörün Profesyonelleri Genç Adaylarla Buluştu

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!